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Во Франции продолжают считать санкции против России эффективными

Глава Минэкономики Франции Ле Мэр: санкции против России эффективны

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Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI в очередной раз заявил о крахе российской экономики из-за санкций Евросоюза и добавил, что продолжает считать их эффективными.

«Я настаиваю на этом, и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», — сказал он.

Министр уверен, что нынешний рост российской экономики обуславливается исключительно военными расходами. Также, по его данным, Россия не инвестирует в инновации, исследования и искусственный интеллект.

До этого лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что антироссийские санкции наказывают Европу.

В феврале Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз не располагает правовой базой для конфискации всех замороженных в странах Европы российских активов.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный новый пакет санкций ЕС против России.

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