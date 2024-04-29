Во Франции продолжают считать санкции против России эффективными

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI в очередной раз заявил о крахе российской экономики из-за санкций Евросоюза и добавил, что продолжает считать их эффективными.

«Я настаиваю на этом, и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», — сказал он.

Министр уверен, что нынешний рост российской экономики обуславливается исключительно военными расходами. Также, по его данным, Россия не инвестирует в инновации, исследования и искусственный интеллект.

До этого лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что антироссийские санкции наказывают Европу.

В феврале Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз не располагает правовой базой для конфискации всех замороженных в странах Европы российских активов.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный новый пакет санкций ЕС против России.