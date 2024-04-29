Министр обороны России поздравил отличившиеся в СВО части и соединения

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил поздравления воинской части и соединениям, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.

Министр обороны поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознамённую ордена Александра Невского бригаду, которая за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе СВО, была награждена орденом Суворова. Соединение успешно выполняет задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны и установке минно-взрывных заграждений. 420 бойцов бригады были представлены к государственным наградам.

В связи с награждением орденом Кутузова Шойгу направил поздравительную телеграмму 50-й отдельной железнодорожной бригаде. Железнодорожники неоднократно ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций, восстанавливая железнодорожные пути и мосты. Сейчас бригада выполняет работы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. В СВО личный состав бригады успешно решает задачи по материально-техническому обеспечению подразделений группировки войск «Восток» и охраняет границу в Брянской области. 90 железнодорожников были удостоены государственных наград.

Поздравления министра обороны с с награждением орденом Суворова получила 90-я зенитная ракетная бригада. Ее бойцы, применяя нестандартные решения, защищают воздушные рубежи на Херсонском и Запорожском направлениях. Свыше 250 военнослужащих бригады представлены к государственным наградам.

Глава Министерства обороны также поздравил с награждением орденом Кутузова за мужество, отвагу и самоотверженность 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачий полк. Подразделение успешно ведет боевые действия на Ореховском направлении. 2294 военнослужащих полка удостоены государственных наград, а восемь из них получили звание Героя Российской Федерации.

Шойгу выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять воинский долг, надёжно защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность страны.

До этого Шойгу рассказал о роли западных советников в диверсиях на территории РФ.

Ранее в Минобороны опровергли наличие у России планов нападать на страны НАТО.