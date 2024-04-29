Группа «Коррозия металла» приостанавила свою деятельность

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом сообщил Сергей «Паук» Троицкий газете «Известия».

По словам Троицкого, ему был наложен штраф в размере 132 тысяч рублей, гитаристам — 50 тысяч и 18 тысяч рублей. Кроме того, лидер коллектива подтвердил, что барабанщик группы находится в коме в нижегородской больнице.

Фронтмен «Коррозии металла» также утверждает, что участников группы держали в дореволюционных казематах, а затем — в бывших подвалах НКВД.

Также стало известно, что концерт рок-группы в Мытищах может не состояться. Лидер группы Сергей Троицкий заявил, что после облавы во время концерта в Нижнем Новгороде пропали запасные гитары. Он отметил, что из-за сорванного концерта он потерял много денег. По его словам, из-за этого концерт в Мытищах, который запланирован на 30 апреля, находится под угрозой срыва.

Ранее лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали в Москве за «перформанс с водкой».