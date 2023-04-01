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Политика

Военная операция на Украине. День 402-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 402-й день

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РИА Новости
Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Болгария призвали Брюссель изучить возможность закупки скопившегося у них зерна, пишет The Associated Press. Власти Крыма расширят список имущества украинских олигархов, которое будет национализировано на полуострове. 1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу в армию. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:39

В Новой Каховке третьи сутки восстанавливают энергоснабжение после обстрела ВСУ — ТАСС.

08:35

Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Болгария обратились к властям Евросоюза на фоне проблем со скопившемся украинским зерном. Страны призвали Брюссель изучить возможность закупки зерна на «гуманитарные нужды» и предоставить поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры, пишет The Associated Press.

08:31

Власти Крыма расширят список имущества украинских олигархов, которое будет национализировано на полуострове, сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

«Сейчас идет активная работа», — приводит его слова ТАСС.

Константинов пообещал, что обновленный список представят в ближайшее время. Однако публично называть объекты чиновники не могут до тех пор, пока соответствующая комиссия не предоставит конкретные документы. «Как только к нам попадает перечень, мы его обнародуем», — пояснил он.

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Евгений Биятов/РИА Новости
08:29

1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу в армию, всего планируется призвать 147 тыс. россиян. Призывная кампания продлится до 15 июля.

08:18

В Адыгее первые участники СВО прошли реабилитацию по спецпрограммам — ТАСС.

08:17

ВСУ обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, сообщило представительство ДНР.

По его данным, под огнем оказались Куйбышевский и Петровский районы. Всего было выпущено 16 снарядов — ТАСС.

08:12

08:10

08:07

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что немецкие наемники появились на запорожской линии боевого соприкосновения — ТАСС.

08:04

ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении — ТАСС.

08:02

В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстрелах ВСУ — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 402-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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