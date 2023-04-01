Военная операция на Украине. День 402-й

08:31

Власти Крыма расширят список имущества украинских олигархов, которое будет национализировано на полуострове, сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

«Сейчас идет активная работа», — приводит его слова ТАСС.

Константинов пообещал, что обновленный список представят в ближайшее время. Однако публично называть объекты чиновники не могут до тех пор, пока соответствующая комиссия не предоставит конкретные документы. «Как только к нам попадает перечень, мы его обнародуем», — пояснил он.