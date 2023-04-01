Военная операция на Украине. День 402-й

Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Болгария обратились к властям Евросоюза на фоне проблем со скопившемся украинским зерном. Страны призвали Брюссель изучить возможность закупки зерна на «гуманитарные нужды» и предоставить поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры, пишет The Associated Press.
Власти Крыма расширят список имущества украинских олигархов, которое будет национализировано на полуострове, сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
«Сейчас идет активная работа», — приводит его слова ТАСС.
Константинов пообещал, что обновленный список представят в ближайшее время. Однако публично называть объекты чиновники не могут до тех пор, пока соответствующая комиссия не предоставит конкретные документы. «Как только к нам попадает перечень, мы его обнародуем», — пояснил он.
1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу в армию, всего планируется призвать 147 тыс. россиян. Призывная кампания продлится до 15 июля.
ВСУ обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, сообщило представительство ДНР.
По его данным, под огнем оказались Куйбышевский и Петровский районы. Всего было выпущено 16 снарядов — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что немецкие наемники появились на запорожской линии боевого соприкосновения — ТАСС.