Минздрав Газы назвал число нуждающихся в лечении за рубежом

Министерство здравоохранения сектора Газа назвало число проживающих в анклаве людей, которые нуждаются в лечении за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

«По прошествии года войны-геноцида в секторе Газа 25 тысяч больных и раненых нуждаются в лечении за рубежом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также лечение у зарубежных специалистов необходимо для 12,5 тысячи пациентов, больных раком.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

6 октября 2024 года Армия обороны Израиля начала новую операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По информации ЦАХАЛ, в районе населенного пункта зафиксировали присутствие террористов и террористической инфраструктуры. Также представители армии подчеркнули, что ХАМАС намерен восстановить свои оперативные возможности на этой местности.

Ранее папа Римский призвал отказаться от идеологии вендетты на Ближнем Востоке.