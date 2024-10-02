Генезис будущего. Как кампусы и инженерные школы формируют новое поколение лидеров науки В 23 регионах России открыли 50 инженерных школ

В России создается инфраструктура, где талантливая молодежь не просто учится, но и делает свои первые большие открытия. Как современные кампусы и передовые инженерные школы меняют научный ландшафт страны и становятся настоящими лабораториями будущего для новых Ломоносовых и Менделеевых — в материале «Газеты.Ru».

Наука с комфортом

По всей стране для молодого поколения ученых создаются современные студенческие кампусы. Они становятся настоящими магнитами для талантливой молодежи. Здесь кипит исследовательская работа, рождаются инновации и совершаются открытия. Это не только повышает качество образования, но и становится катализатором развития науки в стране.

Кампусы проектируются с учетом самых современных стандартов и технологий, что делает их крайне привлекательными для студентов, преподавателей и исследователей. Это не только учебные корпуса и лаборатории, но и современные общежития, культурные и спортивные центры, коворкинги и медицинские учреждения.

Инфраструктура кампусов доступна не только студентам и сотрудникам университетов, но и жителям городов, где они расположены. Создается комфортная среда для обмена знаниями и опытом. К 2030 году планируется открыть 25 таких кампусов, а в долгосрочной перспективе сеть расширится до 40 по всей стране.

Созданные по нацпроекту «Наука и университеты» кампусы уже доказывают свою эффективность. Например, в лаборатории аддитивных технологий Башкирского государственного медицинского университета начали работу с инновационным материалом РЕЕК.

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Это полукристаллический полимер с высокотемпературной устойчивостью, он обладает выдающимися механическими, химическими и электротехническими характеристиками. Исследования проводятся на базе Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра.

Использование РЕЕК с максимальной точностью позволит отработать технологию изготовления зубных имплантатов. Полимер имеет массу преимуществ, по сравнению с множеством медицинских материалов. Например, не вызывает аллергических реакций.

«В нашей лаборатории начаты работы по первичной отработке технологии печати имплантатов с помощью инновационного материала на основе реальных медицинских данных. В процессе — печать медицинских моделей имплантатов для закрытия дефектов после нейрохирургических операций, челюстно-лицевой хирургии», — рассказал студент 4 курса лечебного факультета БГМУ Альфред Галяутдинов, который работает над обработкой снимков медицинского формата (DICOM-файлов).

Имплантаты в данном случае, по его словам, должны обладать особыми характеристиками — быть легкими и прочными.

При помощи PEEK и современного отечественного принтера ученые Башкирского государственного медицинского университета отрабатывают технологию 3D-печати прочных имплантатов для замещения костных дефектов с использованием 3D-моделирования. При этом учитываются индивидуальные особенности пациента.

«Продолжим работать в данном направлении. Кампус создает новые возможности для развития инновационных направлений и масштабирования научной мысли», — подчеркнул заведующий лабораторией аддитивных технологий БГМУ Марс Галаутдинов.

Передовые инженерные школы

Передовые инженерные школы — еще один важный элемент научной и образовательной инфраструктуры страны. Они предлагают студентам и молодым ученым возможность не просто учиться, но и работать над реальными проектами совместно с партнерами.

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На сегодняшний день в России функционирует уже 50 передовых инженерных школ, расположенных в 23 регионах страны. Сейчас у ПИШ более 250 партнеров, и их количество продолжает расти.

Компании предоставляют студентам возможность проходить практику и стажировки, что позволяет им не только получить теоретические знания, но и применить их на практике. Таким образом, передовые инженерные школы объединяют науку, образование и отрасль, что особенно важно в современных условиях.

На данный момент в ПИШ обучается более 6 тыс. человек.

Свыше 1,3 тыс. лучших получили гранты на прохождение внеучебных практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками. Более 7,4 тыс. инженеров прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования.

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В ПИШ Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) совместно с кафедрой общей хирургии и хирургических болезней под руководством И.В. Макарова создали веб-сервис для диагностики пациентов с первичным гиперпаратиреозом — одним из распространенных эндокринных заболеваний. Этот проект уже получил патент и помогает врачам быстрее и точнее устанавливать диагнозы, а также определять тактику лечения.

Веб-сервис анализирует результаты медицинских исследований, включая данные анализов и обследований. После выдает интегральный показатель, по которому врач может установить или опровергнуть диагноз первичного гиперпаратиреоза. В случае подтверждения сервис помогает определить оптимальную тактику лечения, что значительно облегчает работу врачей и повышает качество медицинского обслуживания.

close Пресс-служба СамГМУ

При первичном гиперпаратиреозе околощитовидная железа вырабатывает повышенное количество паратгормона. Это может привести к возникновению патологических переломов костей, образованию камней в почках и желчном пузыре, язв и эрозий в желудке и двенадцатиперстной кишке, к прогрессированию атеросклероза и нарушению психоэмоционального состояния. Поэтому так важно своевременно установить диагноз и начать лечение.



Кроме того, разработка СамГМУ позволяет вести учет анамнеза пациентов, отображать динамику показателей в виде графиков и отслеживать состояние пациентов после операции или консервативного лечения.

Современные научные приборы

По национальному проекту «Наука и университеты» активно обновляется приборная база. За последние пять лет новейшим оборудованием было оснащено 274 организации.

Одна из них — Горный институт Кольского научного центра РАН. Лидарный и аэрофотосъемочные комплексы позволяют значительно улучшить качество научных исследований, с высокой точностью сканируя поверхность земли и создавая трехмерные модели рельефа. Это особенно важно при изучении горных выработок, дамб и других наземных сооружений, где точность измерений играет ключевую роль.

Лазерный сканер способен анализировать расстояния до двух квадратных километров за один полет, обеспечивая точность съемки в плане до пяти сантиметров, а по высоте — до десяти.

Аэрофотосъемочный комплекс Геоскан оснащен фотокамерой, которая позволяет вести съемку местности с разрешением в три сантиметра на пиксель. Это достаточно для создания подробных карт местности и выявления малейших изменений дневной поверхности, которые невозможно заметить с земли.

По словам научного сотрудника лаборатории геомониторинга и устойчивости бортов карьеров Ивана Розанова, именно сверху можно увидеть картину в полном объеме для сбора полноценной информации об объекте.

Полученные данные позволяют создавать облака точек, на основе которых ученые строят объемные модели. Они используются для анализа состояния горных выработок, дамб и других объектов, чтобы выявлять трещины, провалы и другие дефекты на самых ранних стадиях.

Это, в свою очередь, помогает предотвращать аварии и повышать безопасность эксплуатации таких объектов.

Национальный проект «Наука и университеты» создает уникальные условия для развития науки и образования в России. Современные кампусы, передовые инженерные школы и обновленная приборная база дают возможность молодым ученым и студентам реализовывать свои научные идеи и работать над проектами, которые имеют непосредственное практическое значение. В результате формируется новое поколение специалистов, готовых решать задачи в самых передовых областях науки и промышленности, закладывая фундамент для технологического суверенитета страны.