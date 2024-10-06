Похитителя кенгуру могут направить на психологическую экспертизу

Обвиняемого в похищении кенгурят из ярославского зоопарка могут отправить на психологическую экспертизу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как пояснил адвокат, у 31-летнего Ивана Некрасова наблюдаются психические отклонения: похитив животных из зоопарка для обмена на макаку, молодой человек поступил как ребенок. Россиянин не осознавал, что снова попадет в места лишения свободы. Таким образом, защита будет настаивать на психической невменяемости. По данным SHOT, таким образом, его могут отправить на принудительное лечение.

«Сейчас кенгурокрад постоянно находится в состоянии паники от того, что его могут снова отправить в колонию», — сообщается в публикации.

До этого стало известно, что Некрасов уже находился в местах лишения свободы за кражи. В очередной раз его задержали и арестовали после того, как в зоопарке Ярославля пропали кенгурята. Позже правоохранители разыскали мужчину, у которого в сумке обнаружили двоих животных, одного из которых спасти не удалось.

Ранее хабаровчанин украл собаку в магазине и попытался обменять ее на спирт.