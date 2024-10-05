«Мы не намерены останавливаться»: сын Кадырова получил 11-ю награду

Сын Кадырова попал в Книгу рекордов России за то, что в 16 лет возглавил охрану своего отца. Всего у подростка уже больше десяти наград. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана. В карьерном плане Кадыров-младший идет по стопам Рамзана Кадырова, который вначале также охранял собственного отца. Последний в итоге погиб во время покушения на праздничном концерте, посвященном Дню Победы.

Адама Кадырова добавили в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы российского субъекта. В ноябре прошлого года в возрасте 16 лет сын главы Чечни возглавил охрану собственного отца. О рекорде объявил главред Книги рекордов Станислав Коненко во время турнира по единоборствам в Грозном.

Перед началом турнира Коненко вышел с Адамом Кадыровым в октагон. Там он торжественно зафиксировал рекорд и вручил Кадырову грамоту, а также медаль за популяризацию Книги рекордов.

«Тот рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента», — прокомментировал Коненко.

Кадыров поднялся в октагон в спортивном костюме с флагами Чечни и России на рукавах. Во время объявления рекорда он с улыбкой смотрел по сторонам и один раз ударил себя в грудь. Свои ощущения от награды Адам назвал «самыми приятными».

«Мы не намерены останавливаться, «Ахмат» — сила»,

— сообщил он после вручения.

Это уже 11-я награда Адама Кадырова за год (но все они негосударственные). Сына главы Чечни начали отмечать за разные заслуги после того, как он летом 2023-го избил в Грозном 20-летнего задержанного Никиту Журавеля. Последний по заданию украинских спецслужб за 10 тыс. руб. сжег Коран на фоне мечети. В итоге Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих, а этой осенью против него завели новое дело о госизмене (по версии следствия, юноша передавал СБУ данные о передвижениях российских военных).

«Побил и правильно сделал»

Видео с тем, как Кадыров-младший ногами и руками бьет Журавеля, выложил в свой Telegram-канал сам глава Чечни. Он пояснил, что «не любит недосказанности» и хочет поставить точку в слухах на эту тему.

«Побил и правильно сделал... Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама...

У него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Он добавил, что Журавель оскорбил десятки миллион мусульман России, и назвал парня провокатором и «мразью». По мнению Кадырова-старшего, такие «не понимают языка убеждения», поэтому их надо «прижигать», как больную опухоль.

Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов обращал внимание на то, что Журавель не был в наручниках или еще как-то физически ограничен в момент нападения. На видео инцидента он не пытается сопротивляться, только молча закрывает голову руками. Адам Кадыров целенаправленно старается попасть ногой по лицу, бьет по лицу и затылку ладонью.

«Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление», — подчеркнул Ахмадов.

Кадыров-младший какого-либо наказания за нападение на Журавеля избежал. Чеченская полиция пояснила, что ответственность за такое наступает с 16 лет, Адаму же на тот момент было 15.

«Награды абсолютно по делу»

После скандала с Журавелем Адам Кадыров получил награды в преимущественно мусульманских субъектах России: самой Чечне, Карачаево-Черкессии, Татарстане и Кабардино-Балкарии. Его отмечали «За заслуги» перед регионами, в частности за «укрепление традиционных исламских ценностей» . Кроме того, Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» вручила Кадырову орден «Трудовая доблесть России». В Чечне Адама признали Героем республики и выдали ему орден «Честь Отечества».

«Награды абсолютно по делу... В РФ — помимо того, что законом защищаются чувства верующих — есть люди, кто по духу закона будут защищать нашу религию», — заявил в связи с этим Ахмадов.

В начале ноября 2023-го Кадырова назначили на «важную» и «ответственную» должность, как рассказали чеченские политики. Он стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Кадыров-старший при этом указывал на спортивную и военную подготовку сына: «С малых лет Адам начал заниматься спортом, чуть позже — военной подготовкой. Благодаря своему упорству и сильному характеру продолжает тренировки и сейчас».

Таким образом Адам повторил путь своего отца. Рамзан Кадыров в начале карьеры тоже личным телохранителем и главой службы безопасности его отца, Ахмата-Хаджи Кадырова. Последний погиб в результате покушения, президента Чечни взорвали на стадионе во время праздничного концерта.

«Президент безоговорочно верил своему окружению, он даже не допускал к организации своей охраны сотрудников ФСБ — им глава республики доверял меньше, чем своим бойцам. Однако, как показали события, охранники президента оказались не на высоте. Толкаться с грозным видом с автоматами наперевес рядом с президентом — этого недостаточно для обеспечения надежной охраны», — вспоминал бывший замначальника УФСБ России по Чечне Саид Пешхоев.