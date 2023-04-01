«Удары нанесут по командным пунктам, узлам связи и складам»: как Украина проведет контрнаступление без F-16

На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе США заявил, что Украина в данный момент не нуждается в самолетах F-16, но позже обязательно их получит. С деталями истребительной истории разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В будущем Украина, по мнению главы Пентагона, обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения, однако сейчас партнерам следует сосредоточиться на передаче Киеву систем ПВО, ракет и бронетехники. Военные в США опасаются, что Вооруженные силы Российской Федерации, располагая эффективной системой противовоздушной обороны, смогут после передачи F-16 Украине нанести истребителям неприемлемый ущерб.

И тут дело не столько в возможных потерях авиационной техники, сколько в возможных репутационных издержках. Ведь в США считают (и это без всякого преувеличения), что американское оружие лучшее в мире, и передача его ВСУ способна как минимум переломить ход вооруженной борьбы. А на фоне существенных потерь F-16 имидж одного из самых продаваемых самолетов в мире, боевой машины, задавшей в мире стандарт легкого истребителя, может сильно поблекнуть.

Для того, чтобы General Dynamics F-16 Fighting Falcon успешно действовал в оспариваемом украинском воздушном пространстве, надо, кроме самих истребителей, передавать украинской стороне самолеты радиоэлектронной борьбы (из расчета одна машина на 1-2 эскадрильи), формировать группы истребителей для подавления ПВО, оснащенные противорадиолокационными ракетами и планирующими авиабомбами (чтобы наносить удары по стартовым позициям зенитных ракетных дивизионов без захода в зоны поражения ЗРК), придавать Воздушным силам Украины самолеты радио- и радиотехнической разведки.

Только при выполнении этих условий F-16 Fighting Falcon проявят себя на Украине с должной стороны. Но если передача ВСУ одних только истребителей — весьма и весьма долгая по протяженности история (18-24 месяцев), то поставка вышеупомянутого комплекта сил и средств может затянуться вообще на неопределенный срок.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

А время катастрофически поджимает и военное, и политическое руководство Украины. Так что наступательную операцию в уже наступившей весенней кампании ВСУ придется проводить в расчете исключительно на то вооружение и военную технику, которые уже удалось получить от Запада.

По канонам военного искусства наступательная операция начинается c воздушной кампании или серии массированных ракетно-авиационных ударов. Однако у ВСУ сегодня нет возможностей провести в жизнь подобные мероприятия. Воздушные силы Украины во многом сохранили свою боеспособность в ходе спецоперации, но они по-прежнему малочисленны.

Выход руководство ВСУ, надо полагать, видят в массированной атаке в первый день операции, которая должно привести к дезорганизации системы управления войсками и оружием противника, разгрому авиационной и противовоздушной группировок, нанесению поражения сухопутным группировкам, нарушению системы материально-технического обеспечения и разрушению элементов оперативного оборудования на театре военных действий. В первую очередь ударам подвергнутся командные пункты, узлы связи и склады с боеприпасами.

Есть все основания полагать, что для осуществления подобных замыслов ВСУ запаслись большим количеством планирующих авиабомб JDAM-ER (Extended Range - увеличенная дальность), бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB) и боеприпасов к боевым машинам М142 HIMARS и М270 MRLS. Не исключено, что для ударов по объектам ВС РФ, дислоцированным в глубоком тылу, Великобритания поставила ВСУ крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP. Кроме того, к поражению важных объектов на переднем крае подключится дальнобойная украинская артиллерия, получившая много 155-мм управляемых снарядов М982 Excalibur.

После массированного удара высокоточным оружием в дело вступят бронетанковые и механизированные части и соединения ВСУ, в первую очередь оснащенные западными бронированными боевыми машинами, которые будут использоваться на острие удара.

Южно-украинские степи предоставляют большие возможности для стремительного продвижения танков и бронемашин ВСУ. Наверняка в украинской армии будут сформированы рейдовые и обходящие отряды, которым будет поставлена задача - обходя узлы сопротивления противника, стремительно продвигаться к побережью Азовского моря, рассечь обороняющие войска ВС РФ и затем уничтожить их по частям. Конечные цели украинского «контрнаступа» назывались уже неоднократно – Мелитополь с выходом к Бердянску, Мариуполь и, возможно, Луганск.

Местность на юге Украины — не самая подходящая для организации обороны российскими войсками — плоская как стол, лишенная каких-либо защитных и маскирующих свойств. Этими обстоятельствами постарается воспользоваться противник.

Но, по всей видимости, все вышеперечисленное учитывается российским командованием, и на все действия украинской стороны готовится соответствующий ответ.