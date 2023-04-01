«Выступал в поддержку недружественной страны». Минюст признал Покровского иноагентом

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, активно выступавший против военной операции на Украине, признан иноагентом. Как заявили в Минюсте, музыкант открыто выступал в поддержку недружественной страны и принимал участие в сборе средств для украинцев. Одновременно правоохранительные органы проводят проверку по статье о дискредитации ВС РФ в отношении другого артиста — Семена Слепакова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минюст России вечером пятницы вновь обновил список иностранных агентов. В него вошли лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, сооснователь «Общества защиты интернета» Сергей Бойко, председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, а также несколько организаций — проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и объединение «Настоящая Россия».

На сайте Минюста подчеркивается, что Покровский «открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины». Кроме того, музыкант «активно взаимодействовал с иностранными структурами», допускал негативные высказывания в адрес россиян и принимал участие в денежных сборах в поддержку Украины.

Лидер «Ногу свело!» сразу же после 24 февраля 2022 года раскритиковал действия российских властей.

Позже он выпустил два клипа «Украина» и «Поколение Z», в которых заявил о своей поддержке Украины. Ряд песен он записал на украинском языке (Покровский — наполовину украинец).

В своих недавних интервью музыкант рассказывал, что последние семь лет живет в Соединенных Штатах. Ранее в отношении Покровского в России был составлен протокол о дискредитации ВС РФ из-за песни «Нам не нужна война».

Другие иноагенты

Бойко «дискредитировал идеи служения Отечеству», формировал отрицательное отношение к военной службе и призывал участвовать в протестных митингах, отмечает Минюст. Кроме того, сооснователя «Общества защиты интернета» обвиняют в том, что он призывал бороться с действующей властью.

Другой новоиспеченный иноагент Чентемиров участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, получая при этом поддержку от источников за границей. Чентемиров также, выступал против СВО, проводимой российской армией.

Проект «Теплица социальных технологий», как указывает Минюст, распространял информацию и материалы, созданные иностранными агентами. В частности, он публиковал «фейки» о принимаемых органами публичной власти решениях и дискредитировал деятельность ВС РФ.

Другая организация – объединение «Настоящая Россия» — выступала с призывами к борьбе с действующей властью и изменению конституционного строя. Как утверждает ведомство, объединение объявляло сборы средств на поддержку Украны.

Сайты «Теплицы» и «Настоящей России» заблокированы.

Общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» в свою очередь «осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства». Альянс также уличили в распространении материалов, созданных иноагентами.

«Колыбельная» Слепакова

В отношении юмориста Семена Слепакова, переехавшего в Израиль после начала спецоперации на Украине, начали полицейскую проверку по статье о дискредитации ВС РФ, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Позже информацию подтвердил также источник ТАСС.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин подал в правоохранительные органы жалобу на артиста после того, как тот опубликовал на своем YouTube-канале песню «Колыбельная». Слепаков от лица героини поет колыбельную своему трехлетнему ребенку, в тексте упоминая двух его старших братьев — среднего, который «предал Родину» и уехал на Запад работать IT-специалистом, и старшего, который погиб на Украине и «вернулся героем».

«Надеемся, что у нас закон работает для всех, и Слепаков не избежит наказания, понесет ответственность по всей строгости закона РФ», — заявил Бородин после подачи жалобы.

Замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов после появления «Колыбельной» предложил запретить Слепакову выступать с концертами в российских городах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram стихотворение-обращение к Слепакову, в котором упрекнул его в отсутствии патриотизма и поэтических способностей.

«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь «дома», жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — написал политик.

«Тошно мне здесь разбирать эти «вирши». Был популярный хохмач — да и вышел. Мода пошла у зажравшихся хамов — хором Кормилицу бывшую хаять!» — сетует Кадыров.