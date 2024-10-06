Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Творческие люди более склонны к зависимостям, выяснили ученые

PsyRep: обнаружена связь между креативным мышлением и зависимым поведением

close
Depositphotos

Китайские ученые из Шэньсийского педагогического университета выяснили, что люди с творческими чертами личности часто бывают склонны к различным зависимостям. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Reports (PsyRep).

Выводы специалистов основаны на результатах опросов 576 студентов в возрасте от 17 до 22 лет. Молодые люди заполнили несколько анкет, разработанных для измерения их склонности к зависимостям, желания искать новизну, творческих когнитивных стилей и симптомов депрессии.

Ученые обнаружили, что склонность к зависимому поведению была сопряжена с более высокой способностью генерировать идеи. Однако такие люди сталкивались с трудностями при необходимости выбрать наиболее полезную или подходящую задумку.

Кроме того, склонные к зависимости люди чаще искали новый опыт, который и помогал им создавать больше идей.

Исследование также показало, что депрессивные тенденции смягчают этот эффект. Люди с более высоким уровнем депрессии были менее склонны к поиску новизны, что, в свою очередь, снижало их способность генерировать творческие идеи.

В то же время для людей с более высокими депрессивными симптомами связь между склонными к зависимости чертами личности и креативностью становилась слабее. По сути, депрессия уменьшала влияние склонных к зависимости черт как на поиск новизны, так и на креативность.

Ранее ученые нашли различия в развитии алкоголизма у мужчин и женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами