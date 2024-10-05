«Мы не скуфы и не циники»: как прошел съезд возрожденной Партии любителей пива В Москве прошел учредительный съезд Партии любителей пива

5 октября в Москве в одном из фешенебельных отелей прошел учредительный съезд Партии любителей пива (ПЛП). В 90-е организация с аналогичным названием даже принимала участие в выборах в Госдуму, но к концу XX века сошла со сцены. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на партийном форуме и оценил потенциал хорошо забытой политической силы, которая пытается добиться регистрации Минюстом, не хочет ни с кем воевать и не заставляет никого пить.

«Пивной путч – не наш метод»

Съезд Партии любителей пива (ПЛП) проходил в Москве, в фешенебельном отеле «МонАрх». У входа в гостиницу корреспондент «Газеты.Ru» встретил основателя оригинальной ПЛП 1990-х — политолога Константина Калачева, и будущего (на тот момент) председателя партии, предпринимателя Сергея Гришина.

Поздоровались. Основатель оригинальной ПЛП Калачев, видимо, желая соблюсти партийную субординацию, предложил задать все вопросы Гришину. И, кажется, назвал его своим зятем, но я решил не переспрашивать, чтобы их не смущать.

«Партия в принципе ищет деньги, потому что моих собственных денег достаточно, чтобы двигаться только на минималках, чтобы организовать съезд, оплачивать какую-то минимальную инфраструктуру. Но если мы хотим делать более серьезную историю, участвовать в выборах, безусловно, нам нужны внешние инвесторы, поэтому мы будем сейчас собирать деньги, искать спонсоров», — сообщил Сергей Гришин. Он добавил, что бизнес его — инвестиции и финансы.

Будущий председатель ПЛП, коренастый мужчина с крепким рукопожатием, в разговоре отметил, что сейчас пиво и другой алкоголь он не пьет – раньше «жестко бухал», — но уже десять лет занимается спортом (боксом и атлетикой).

close Константин Калачев и Сергей Гришин «Газета.Ru»

На «пивной путч» ПЛП не пойдет, подчеркнул он, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Мы не оппозиционная партия. Нам нужно, чтобы люди не уезжали, а приезжали в Россию.

Чтобы они делали ставку на Россию, чтобы развивался малый и средний бизнес, чтобы было меньше запретительных инициатив. Мы за то, чтобы люди в России создавали прикольные бизнесы, дополнительную стоимость, чтобы верили в Россию — что это хорошее место для жизни, а не какая-то другая страна».

По словам Сергея Гришина, важная социальная задача ПЛП — добиться того, чтобы дети россиян хотели стать не чиновниками, а предпринимателями, начинали собственное дело, чтобы рос частный сектор. «В отличие от Европы, у нас этот сектор экономики развит слабо, а ведь это может быть драйвером экономического роста России», — заявил он.

В этот момент корреспондент «Газеты.Ru» вспомнил слова редактора: «Ты не задавай слишком серьезные вопросы, помни, что это прикол». Но оказалось, что Гришин был настроен серьезней некуда. Подчеркнул, что он не циник, и что ПЛП — это партия среднего класса, которая должна приносить пользу людям.

А кроме того — партия нужна, чтобы люди учились заниматься публичной политикой, «ведь это принципиально — партия добрых дел».

Я спросил Гришина, как он относится к 1990-м, когда Калачев создал первую ПЛП (она была ликвидирована в 1998 году). Будущий председатель (Гришина единогласно избрали на съезде на этот пост) слегка смутился и ответил: «Я в 1990-х еще в школе учился… С моей точки зрения все было классно, хотя конечно, все было сложнее. Мне трудно судить, но по-моему они были одновременно и лихими, и святыми».

«Я не циник, я романтик»

В лобби отеля постепенно собиралась публика. Делегаты съезда — как потом сообщила пресс-служба партии, 109 человек — толпились возле столов с партийной символикой, где выдавали бейджики и мерч (серую футболку с синим логотипом, оранжевые блокнот и ручку, бутылку пива «Байкер», сваренного на пивзаводе сочувствующего ПЛП брянского пивовара). Пиво, скажем так, добротное.

close «Газета.Ru»

Далее корреспондент «Газеты.Ru» разговорился с генсеком ПЛП Константином Калачевым.

«Я не циник ни в коем случае, я — романтик. Девяностые для нас были временем возможностей. Сейчас с моей точки зрения возможностей стало поменьше. Хотя вот Сергей [Гришин] считает, что и сейчас есть много возможностей для политической деятельности», — сказал генеральный секретарь партии.

По словам Калачева, ПЛП — это партия прогрессивных патриотов. Он процитировал князя Вяземского, близкого друга Александра Пушкина, писавшего в начале XIX века.

«Квасной патриотизм (а квас мы тоже считаем пивом) — это нормально,

но страшнее сивушный патриотизм. Он ведет к запою и белой горячке и в литературе, и в политике.

Сейчас многие депутаты Госдумы, по-моему, как будто в этой горячке и пребывают. Мы за прогрессивный патриотизм. Мы не против государства, мы за общество!»

Углубившись в историю, Калачев напомнил, что в Российской Империи пивоварение процветало — достаточно посмотреть на рекламные плакаты пивзаводов царской эпохи. Генсек ПЛП осудил крепостное право, но подчеркнул, что Россия была при Николае II динамично развивающейся страной, которой, впрочем, «не помешала бы Конституция». Впрочем, добавил, ковыряться в истории любители пива не хотят,

— и «плевать им и на Ленина, и на Гитлера, любителей баварского пива».

Пока мы беседовали, к Калачеву подходили поздороваться старые товарищи по партии — жали руку, шутили, кому-то он подарил футболку со старым логотипом ПЛП.

В лобби вокруг гостей вилась девушка в наряде баварской официантки. Было много молодых людей.

«Мы не партия скуфов», — усмехнулся Константин Калачев. И посетовал, что на съезд не приехали телевидение и иностранные журналисты.

Политика, по словам Калачева — это умение вести диалог. Поэтому ПЛП открыта к разговору с другими политическими силами. Пиво же, добавил он, это символ объединения, общения, дружбы. При этом любители пива, подчеркнул генсек, против агрессии — которой стало слишком много вокруг.

Времена поменялись, добавил он. 30 лет назад в России и представить не могли существование безалкогольного пива, а сейчас ПЛП выступает за то, чтобы «нулевка» стала символическим напитком партии. Вечером, когда завершится официальная часть съезда, отметил он, будет афтепати — с презентацией специально сваренного пива «Партийное».

Позднее, когда мы столкнулись с Константином Эдуардовичем в туалете, возле умывальников, в ответ на мой вопрос он заявил — похмеляться пивом не стоит, надежда российского пивоварения — крафт, а его любимые сорта — полутемные и красные эли. И руководство партии в целом не против того, чтобы расклеивать стикеры с логотипом партии в барных туалетах, как это принято сейчас. Главное — привлечь любителей пива.

Против токсичных отношений

На съезде было много представительниц прекрасного пола, хотя в руководстве партии («к сожалению», — говорили ее председатель и генсек) только мужчины.

Многие из участниц съезда рассказывали корреспонденту «Газеты.Ru», что в Партии любителей пива их привлекла гуманная, человеколюбивая программа.

Особенно подкупает пункт программы — «ПЛП выступает против токсичных, недоброжелательных отношений между гражданами России».

По словам, большинства девушек, они вообще не пьют — или не любят именно пиво.

Председатель счетной комиссии ПЛП Ольга Крылова рассказала мне, что предпочитает сидр. А в партию попала по приглашению друга.

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«Когда я прочитала декларацию, мне понравилось то, что ПЛП толерантно относится как к людям пьющим пиво, так и непьющим. А еще — что это реальная альтернатива существующим партиям в России».

Не оппозиционный, а альтернативный характер партии подчеркивают и ее основатели. И многие делегаты съезда тоже высоко ценят эту особенность ПЛП — то, что это объединение существует в иной парадигме, и объединяет людей, даже если не удастся сразу прийти к власти.

В лобби отеля я поговорил с двумя другими молодыми участниками съезда — Михаилом и Дмитрием. Михаил — студент-политолог, Дмитрий — студент магистратуры, журналист. Дмитрий узнал о ПЛП на уроке обществознания в школе и еще тогда загорелся идеей вступить в нее, но на тот момент партия не существовала. Михаила же привел друг.

Партию они воспринимают всерьез, хотя и признают ее иронический характер.

«Ты можешь с помощью такой партии поднимать реально серьезные проблемы. Таким легким эпатажем можно и людей больше привлечь и как-то органически втянуть их в политическую жизнь, в продвижение каких-то культурных инициатив».

В ответ на вопрос об отношении к действующей власти, Михаил заявил, что поддерживает президента. Дмитрий заявил, что не поддерживает. Оба молодых делегата отметили, что удивлены большим числом женщин на съезде.

Еще одним делегатом оказался знакомый корреспондента из Уфы, по секрету сообщивший, что в его городе в ПЛП вступают многие члены другой альтернативной политсилы – «Общества.Будущее» Романа Юнемана. И, добавил он, на съезде «очень много обэшников», но «это неофициально».

«Наш приоритет — продержаться на виду»

Самому молодому члену ПЛП лишь месяц назад стукнуло 18 лет. А на следующий день он подал заявление о вступлении. Подчеркивая прогрессивный характер партии, именно 18-летнему любителю пива дали первое слово на открытии съезда. Он был немногословен и представил ее генсека и председателя собравшимся делегатам.

Во время официальной части съезда все было чин по чину. Любители пива старательно голосовали за состав президиума, за кандидатуры генсека и председателя, за само учреждение партии. Все ждали представителя Минюста, чтобы подать заявление о регистрации — но чиновник так и не явился. Зато в дверь заглянул человек, очень похожий на Бориса Надеждина — но все-таки не он.

По словам Калачева, в 1990-х партия была более шуточной — хотя по всей России они раздали 60 тыс. партбилетов. Сейчас в ПЛП состоит около 600 человек, но вскоре создатели политсилы обещают существенное увеличение ее численности.

«В 1990-х власть боялась народа и была более открыта к диалогу. Мы будем добиваться диалога. И будем добиваться регистрации, пусть хоть пять раз придется подавать документы в Минюст. Наш приоритет — продержаться на виду у избирателя до выборов 2026 года. Мы не собираемся заниматься антигосударственной деятельностью, мы системная альтернатива. Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны. По данным соцопросов, 40% россиян считают, что их не представляет ни одна партия в стране. Мы — эта партия. Пиво — символ прогресса и свободы.

Мы хотим бороться не за светлое будущее, а за светлое настоящее.

За равенство верующих и атеистов. Россия слишком долго была страной для грустных, в которой ничего было нельзя», — говорил с трибуны Константин Калачев.

Казначей партии тихим голосом сообщил, что после проведения съезда на счету ПЛП остался отрицательный баланс — минус 149 рублей. Статьи расхода: оплата съезда и фуршета, проведение рабочих групп и оргкомитетов, публикации в СМИ, 52 заказных письма в Минюст.

У ПЛП есть и свой гимн, но Константин Калачев сообщил «Газете.Ru», что сейчас его играть не стоит — там есть слова «бросай стрелять, бросай оружие».

Однако по итогу заседания (завершившегося бурной овацией) гимн все-таки заиграл. «Пиво всех подружит, всех может пиво помирить» — на этих словах любители пива повалили из зала.

После официальной части состоялся фуршет, который корреспондент «Газеты.Ru» и его коллеги из других изданий оценили по достоинству — равно как и прочие гости и делегаты. Константин Калачев пил кофе. На столе президиума партии, к слову, все время вместо пива стояли бутылки с водой.