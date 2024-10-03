Ближе к пациенту. Как в России совершенствуется онкологическая служба В регионах России откроют более 550 Центров амбулаторной онкологической помощи

Рак — диагноз, который ежегодно слышат порядка 600 тыс. россиян. У каждого из нас есть родственники, знакомые, коллеги, столкнувшиеся с болезнью. При этом частота выявления онкологических заболеваний в России продолжает увеличиваться: в 2023 году этот показатель вырос на 7,6% по сравнению с 2022 годом. Это важные цифры, ведь в 90% случаев рак, диагностированный на ранних стадиях, поддается лечению.

Неслучайно в последние годы фокус внимания и медицинского сообщества, и профильных министерств смещается в сторону более понятной и доступной медицинской помощи, своевременной диагностики, профилактики и реабилитации онкопациентов. Еще десять лет тому назад, получив направление на биопсию, пациент должен был ездить из одно конца города в другой. В регионах ситуация с доступностью онкопомощи, даже на этапе диагностики, оставляла желать лучшего.

Сегодня процесс оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями проходит через важный этап модернизации на федеральном и региональном уровнях. В числе важных задач — оснащение современным оборудованием и создание условий для своевременной диагностики и полного цикла лечения для пациентов на местах. Так, в прошлом году почти 90 млн россиян прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Около 200 онкологических центров и онкологических отделений в регионах получили более 13 тыс. единиц современного оборудования. Крепкое здоровье — приоритет национального проекта «Здравоохранение».

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Для онкопациентов был создан эффективный и понятный маршрут для получения медицинской помощи в полном объеме. Это особенно важно: человек, которому озвучен диагноз «рак», растерян, но он не должен опускать руки, разбираясь в бюрократических нюансах.

Эти меры позволили достичь самого высокого значения выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях — 60% пациентов узнали свой диагноз, имея I-II стадию заболевания, что позволяет рассчитывать на максимально благоприятный прогноз в лечении.

«В последние 2 года смертность от онкологических заболеваний в России находится на самом низком уровне за последние 20 лет. Огромный вклад в достижение этого показателя вносит развитие непосредственно медицинских технологий. И уровень онкохирургии, и новые возможности радиотерапевтических методов, лекарственной терапии так высоки, что мы все эффективнее лечим людей с онкологическими заболеваниями. Однако нельзя недооценивать и усовершенствованные в последние годы принципы оказания онкологической помощи населению», — комментирует Тигран Геворкян, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России по реализации федеральных проектов.

По его словам, сегодня у трех из пяти больных рак обнаруживается на ранней стадии, а значит, есть все шансы на его излечение. Добиться таких показателей удалось, в том числе, благодаря доступности диагностики.

Единый стандарт

В России лечению онкологических заболеваний уделяется особое внимание. В 2019 году был запущен национальный проект «Здравоохранение». Он включает в себя девять федеральных проектов, один из которых называется «Борьба с онкологическими заболеваниями».

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Одним из важных достижений проекта стал запуск понятной маршрутизации для пациентов и выработка комплексного подхода к специализированному лечению на базе центров онкопомощи. Такие центры появились во многих регионах. На текущий момент их более 540. Они созданы по единому стандарту, что позволяет оказывать пациентам необходимую помощь в полном объеме.

«Центр амбулаторной онкологической помощи — это элемент новой организационной модели онкологической службы в нашей стране, которая позволила приблизить онкологическую помощь к человеку. И поскольку в онкоцентре проводится не только диспансерное наблюдение за онкологическими пациентами, не только противоопухолевая лекарственная терапия, но и комплекс диагностических мероприятий, это позволило нам сделать более доступной, более быстрой первичную диагностику злокачественных новообразований», — комментирует Тигран Геворкян.

Центр онкопомощи может быть организован на базе поликлиники, центральной районной больницы, многофункционального медицинского центра, иногда даже онкодиспансера. Все зависит от индивидуальных особенностей каждого региона. Так, в Ялте центр онкопомощи открыт при филиале ФНКЦ ФМБА России в Крыму. В Самаре центр начал работу при городской больнице № 7, в Архангельской области — при городской клинической больнице № 2 в Северодвинске. В Томской области и Тыве онкоцентры открыты на базе онкодиспансеров. В Красноярском крае работают более десяти центров амбулаторной онкологической помощи, расположившиеся при медицинских организациях региона.

Пациента центра онкопомощи принимает врач-онколог, который и определяет тактику его диагностики.

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«Это экономит колоссальное количество времени и усилий. Человеку не нужно самому себе организовывать обследования — в одно учреждение ехать на КТ, в другое — на гастроскопию или маммографию. Врач расписывает план обследования, и пациент полностью проходит его в онкоцентре. Таким образом мы существенно сокращаем время между подозрением на онкологическое заболевание и началом его лечения», — говорит Тигран Геворкян.

Помощь рядом

Онкоцентры формируют первичное звено в организации онкопомощи. Такие центры имеют современное диагностическое оборудование. Здесь можно сделать компьютерную томографию, провести диагностику для проведения пункционных биопсий, маммографию, различные виды эндоскопических исследований или пройти курс противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара.

«В центрах онкопомощи наши пациенты могут получать регулярное лечение противоопухолевыми препаратами, не уезжая далеко от дома. Сейчас намного реже надо ехать или лететь в региональный или федеральный центр для того, чтобы получить химиотерапию. Это, в свою очередь, разгружает стационары региональных онкодиспансеров и федеральных онкологических центров, где врачи могут сосредоточиться на выборе наилучшей для пациента тактики лечения, «расписать» терапию, которая будет реализована максимально близко к месту проживания пациента», — комментирует Тигран Геворкян.

Такое разделение, по его словам, позволяет оказывать качественную помощь большему числу пациентов, а самим пациентам проходить лечение комфортно, не тратя силы на преодоление порой значительных расстояний.

Еще важнее такая близость онкологической помощи к месту жительства становится после завершения противоопухолевого лечения.

«Пациенты должны наблюдаться в течение всей жизни, регулярно проходить обследования. Возможность выполнять предписания такого рода, не уезжая далеко от дома, существенно повышает готовность человека заботиться о своем здоровье», — полагает эксперт.

Вертикаль онкологической службы

Переформатирование формата онкопомощи, модернизация существовавшей системы амбулаторного наблюдения больных с онкодиагнозом свидетельствуют о том, что социальные и медицинские проблемы, сопровождающие онкопациентов, выходят на первый план. Внимание к ним позволяет рассчитывать на внедрение в практику региональных центров новых технологий, способных спасать жизни.

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Сегодня работа по «донастройке» системы онкоцентров продолжается с учетом особенностей тех или иных регионов. Цель — повысить доступность первичной диагностики опухолевых заболеваний и последующего диспансерного наблюдения.

«Одно из достижений отечественного здравоохранения — наличие вертикали самой онкологической службы. Что такое онкологическая служба? Развернутая сеть специализированных онкологических учреждений разного уровня, взаимодействующих на различных этапах оказания онкологической помощи пациентам для достижения наилучшего результата в их лечении», — объясняет Тигран Геворкян.

Он отмечает, что Центры онкопомощи позволяют максимально быстро и удобно пройти первичную диагностику, затем пациента направляют в региональный диспансер, где врачи вырабатывают тактику лечения, проводят сложное, высокотехнологическое лечение в своем регионе.

close АНО «Национальные приоритеты»

«Если у пациента выявляют редкое онкологическое заболевание или осложненное сопутствующими, иногда конкурирующими заболеваниями, подключаются профильные национальные медицинские исследовательские центры. Для получения циклического лечения пациент может вернуться в онкоцентр, затем там же проходить регулярные обследования», — заключает Тигран Геворкян.

По сути, центры онкопомощи — это авангард многоуровневой системы онкологической помощи, развитие которой и создает единые правила для всех регионов.