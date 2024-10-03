Почему нас на самом деле пугают квадроберы

В Екатеринбурге уже почти взрослый парень, старшеклассник, зашел в вагон метро на четвереньках и стал «ластиться» к другим пассажирам. В Омске мама выгуливала маленького квадробера на поводке. Большого удивления это у граждан не вызвало: мы уже видели, как в Петербурге бабушка бросала пятилетней внучке палочку и та за ней бегала.

Ситуация с квадробингом вызывает у меня комплекс смешанных чувств.

С одной стороны, мне очень не нравится затянутая нашими ультраконсерваторами песня о том, что квадроберов будто бы готовят к гей-парадам и прочей, как они говорят, западной нечисти.

А таких людей в обществе много. Откроешь комментарии под любой новостью о квадроберах — сразу льются потоки несусветной чуши про новую выдумку Запада по нейтрализации России, про то, что надо таких детей ставить на учет, потому что скоро они будут вступать в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) или, того хуже, жечь распределительные щитки на железной дороге. Я не знаю, кто это пишет. Наверное, люди с четырьмя классами образования. Их оказалось много, они существенно достали.

Но это с одной стороны. С другой — проблема размытия нормы у квадроберов все же есть. Меня конкретно в истории детей, которые в масках и мягких лапках ходят на четвереньках, интересует это: отход от нормы и укоренение девиации.

Сразу скажу, что у моего ребенка тоже есть лапки, маска и хвост! Она даже ходила в маске иногда по городу. И с хвостом. Купили мы ей такой набор сами. Она просила. Не сказать, что сильно, но мы решили, что лучше не выращивать запретный плод, а купить и попытаться в процессе эксплуатации объяснить, что с квадробингом не так.

А что не так? Ну, помимо того, что дети портят одежду и собирают на руки грязь с тротуаров? Вообще, это не такая уж маленькая проблема. Мы как-то ездили с дочкой в небольшое путешествие: за день минус двое джинсов. Приходится ругать, чтобы не ползала на коленках: и не отстирать потом, и продерет штаны. В итоге ущерб от костюма квадробера сопоставим с ценой самого костюма.

Но это ладно, можно пережить. С грязью на руках сложнее: ползает на четвереньках, а потом просит мороженое. И надо ходить, искать, где мыть руки.

Однако и это не самое страшное. Я конкретно на примере своего ребенка поняла, что чертов, простите, квадробинг ставит перед тобой досрочно задачу объяснить ребенку, что такое норма. Вообще в девять лет умненький ребенок это вполне способен понять, однако представление о норме маленький человек усваивает постепенно. В два года он уже способен понять, что валить в штаны — не норма. В три — что не норма бить других. В пять он понимает, что ненормально красть. Все объясняется по мере взросления.

И тут ты вдруг должен досрочно объяснить ребенку, почему общество пугается квадроберов и как это связано с представлениями о норме. Ведь дело не в том, что ненормально собирать руками грязь по тротуару и драть каждый день по две пары штанов. Такое объяснение не работает с ребенком, ребенок тебе скажет: «А я буду аккуратно», «Я помою руки», «Я не стану касаться асфальта коленями». И что ты возразишь?

Приходится садиться и рассказывать ему, что такое общественно приемлемое поведение и отчего тех, кто его нарушает, общество пугается.

Ведь в метро в Екатеринбурге многие испугались парня в костюме кота, хотя костюм был милым. Просто мы, взрослые, имеем представление о некоторой норме, ее отклонениях и последствиях таких отклонений. Если человек отошел от нормы, встал на четвереньки, это уже сигнал: возможно, он может отойти от нормы и в более серьезных моментах. Например, вдруг у него в кармане молоток и он начнет убивать пассажиров?

Если он поднимает ногу-лапу и имитирует поход кота в туалет, возможно, у него нарушения с представлением об интимном и он может вам прямо в метро обмочить ботинок. А если он ест из миски корм, логично предположить, что он может есть черт знает что, лизать асфальт, у него могут быть глисты, полный рот бактерий, а он к вам в метро ластится.

Но главная сложность, конечно, объяснить ребенку, почему люди, смотря на квадроберов, вдруг решают, что они могут быть опасны. Или станут опасны в будущем. Человек, который легко переступил базовые правила поведения в обществе и стыдливость, действительно способен наделать делов. Родину, может, не продаст, но принести в школу через пять лет обрез? Стать эксгибиционистом? Это пожалуйста.

Когда бабушка кидает пятилетнему ребенку палочку, это вызывает недоумение, сочувствие к бабушке с мамой, которым потом стирать и покупать квадроберу новые штаны. И еще — жалость, вызванную родительской солидарностью. Я догадываюсь, сколько могло стоять детских истерик, оров, нервных срывов, прежде чем взрослые согласились вывести ребенка на поводке. Насчет вменяемости бабушки и мамы, которые так гуляли с детьми, у меня никаких сомнений нет, мне этих женщин жаль, я убеждена, что они сдались под напором детских истерик. Так что вид пятилетки на поводке вызывает недоумение и сочувствие, но не страх, потому что в пять лет все же понятия нормы хлипкие.

А вот когда в метро в таком виде на четвереньках забегает 15-17-летний чувак в маске, уже боязно: у него явно нарушено представление о норме. Может, оно нарушено и в части уголовной, может, он набросится, может, он агрессивно невменяем? И, знаете, объяснить это ребенку — большая проблема.

Что с этим всем делать? Законодательное регулирование тут явно не нужно, потому что у нас выйдет как всегда. А вот общественное осуждение стоит применять. Однако и здесь скрыты опасности. Это дети, они перенимают настрой взрослых.

Квадроберы уже достаточно, как сейчас говорят, стигматизированы, то есть заклеймены. Это привело к тому, что дети-неквадроберы, насмотревшись разных ютюберов с тиктокерами, наслушавшись на кухне взрослых, стали нападать на детей в костюмах животных, жестоко их дразнить и даже ненавидеть. Мы с дочкой не так давно были в модном семейном ресторане, там, на игровой площадке, к ней подошла девочка и сказала, что ненавидит мою дочь и всех квадроберов. Этот ребенок нахватался где-то и тоже хочет быть модным.

Одни, чтобы быть модными и не такими, как все, надевают лапы, маску и хвост. Другие дети хотят стать модными и для этого, наоборот, присоединяются к чужому мнению. Для меня как для матери, чей ребенок ненадолго этим увлекся, в первую очередь было важно, что дочь, присоединяясь к субкультуре, берет на себя все ее сопутствующие риски, в том числе становится объектом ненависти, которую эта культура вызывает у не входящих в нее сверстников. Так было со стилягами, хиппи, рокерами, нефорами, готами, эмо… Никто бы не подошел к ней в ресторане, не сказал бы, что ее ненавидит, если бы она не объявила на площадке себя квадробером. Объяснить это ребенку тоже очень сложно.

Много сложностей. Мне кажется, квадроберы сегодня — самая опасная после хиппи массовая субкультура. Хиппи принимали наркотики и практиковали групповой секс — было чего опасаться. Квадроберы ползают по грязному асфальту, уже есть случаи в мире, что их сбивают на переходах, они едят корм и подвергаются нападениям. И главное — теряют связь с нормой. Ни рокеры, ни готы-эмо не отходили от базовой нормы поведения в социуме. Здесь я, пожалуй, аккуратно соглашусь с ультраконсерваторами: людей, которые сегодня в метро ходят на четвереньках и едят из миски, завтра придется опасаться, потому что они способны отойти от нормы.

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