«За сильными женщинами интересно наблюдать». Интервью с актрисой Александрой Урсуляк

Сериал «Последний богатырь. Наследие» продолжает выходить в онлайн-кинотеатре START. Действие проекта разворачивается спустя 20 лет после победы жителей Белогорья над злом. У богатыря Ивана (Виктор Хориняк), которому уже 50 лет, две дочери — богатырка Марья и начинающая колдунья Софья, отправляющаяся в Москву из параллельного мира. Супругу Ивана сыграла Александра Урсуляк. В интервью «Газете.Ru» актриса рассказала об особенностях съемок сказочных проектов, характере своей героини и важности семейного кино, а также поделилась размышлениями о свадьбе мечты.

— В одном из интервью вы сказали, что благодаря съемкам в роли Василисы узнали много нового и о себе. На что вам открыло глаза участие в этом проекте?

— Для меня было много нового, поскольку в сказке принципы съемки совершенно другие. Я в таком проекте никогда не работала. Чисто с технической точки зрения для меня было много открытий. И, конечно же, мои прекрасные партнеры. Когда встречаешь замечательных талантливых коллег, которые работают «с огоньком», — это всегда открытие.

— Что впечатлило вас в съемках с технической точки зрения?

— Во-первых, невероятный размах, масштаб съемочного процесса, количество массовки, людей в группе, сложность этого процесса, его построение, подготовка, большие волшебные декорации. Постоянные свет, огонь, вентиляторы. Поначалу ты — как ребенок, который попал в сказку. Оказавшись в Белогорье, я первые два дня находилась под впечатлением. Наверное, впервые работала с таким количеством голубых и зеленых экранов — и с таким количеством волшебства, которое должно состояться на площадке.

close Александра Урсуляк во время съемок сериала «Последний богатырь. Наследие» START

— В каких локациях снимали сцены с вашим участием?

— Сам город Белогорье, если я не ошибаюсь, мы снимали в районе Химок. Там был построен огромный город — очень подробно и красиво, с деревьями, мостами, дворцами, избами. Это, конечно, невероятно красиво. Потом мы снимали в павильоне — внутри также было очень здорово, потому что там работали самые прекрасные художники.

— Ваша героиня Василиса — какая она? Что вас в ней привлекает?

— Сочетание в женщине ума, доброты, красоты и силы — это, безусловно, очень модный, мощный и привлекательный образ. Как мне кажется, Василиса сочетает в себе все лучшие качества женщины. Она красивая, ловкая, смелая, любящая — и при этом она еще воительница.

— Режиссер Антон Маслов назвал сценарий сериала хорошим и отметил, что с ним было легко работать. А какие у вас были эмоции от его прочтения?

— Обычно я читаю сценарий как зритель и уже научилась его «видеть». Все-таки он написан не как литература: натура, день, сцена такая-то, входит такой-то персонаж, его слова... Это все равно драматургия. Но когда погружаешься, начинаешь фантазировать и представлять, что происходит, — то ты по большому счету как будто смотришь сериал. Создается удивительное впечатление, когда ты как бы читаешь, но при этом смотришь историю в формате сериала. Начало серии, ее конец, который обрывается на самом интересном, жажда продолжения. Конечно, это ощущение было, сценарий действительно захватывает — хочется дальше и дальше смотреть этот сериал. Я очень рада, что наконец люди смогут его увидеть.

— Работая над ролью, правили ли вы реплики и действия своей героини? Есть ли что-то весомое, что вы привнесли в свою роль?

— В такой большой и серьезной структуре сценарий долго утверждается многими инстанциями, поэтому изменения на месте не приветствуются. Плюс в каждой съемочной смене на площадке присутствует один из авторов сценария, который очень щепетильно относится к тому, что произносят герои. Потому что даже если просто переставить слова местами, может потеряться смысл или какая-то шутка. Этому уделяется очень большое внимание, и вот так просто что-то изменить сложно. Плюс я только вливалась во вселенную «Последнего богатыря», и поэтому мне было сложно предлагать что-то свое. В основном я старалась выполнять то, что от меня требовали и режиссер, и создатели сериала — быть максимально точной и вливаться в эту атмосферу.

close Эвелина Мазурина, Виктор Хориняк и Александра Урсуляк во время съемок сериала «Последний богатырь. Наследие» START

— Обычно богатырями в сказках являются мужчины. Но в сериале «Последний богатырь. Наследие» эту обязанность на себя взяла ваша экранная дочь. Как вы оцениваете такое проявление феминизма на экране? На ваш взгляд, с какой целью был введен именно такой персонаж?

— Мне кажется, что все на поверхности — и кино, наверное, в какой-то степени отражает нашу жизнь. Женщины действительно стали занимать более интересные позиции. За сильными, интересными, волевыми женщинами очень интересно наблюдать. На мой взгляд, в жизни женщины не так сильно уступают мужчинам. Поэтому появление такой героини — это интересно. Плюс есть некоторый конфликт, когда у такого брутального богатыря, как Иван, появляется не сын, а две дочери. Это и слабость отца, и его любовь, и, конечно, какое-то преодоление. В общем, мне кажется, тут не особо проявление феминизма, а простое отражение жизни.

— В последнее время сказки набирают популярность. Из последних: «Летучий корабль», «По щучьему велению», «Баба Яга спасает мир» и другие. Причем они интересны не только детям. Как вы считаете, чем обусловлена такая тенденция?

— Во-первых, сказки сейчас действительно стараются делать широко адресными. Все-таки когда взрослые люди ведут ребенка в кинотеатр, хочется, чтобы они тоже не скучали. Они ведь купили билет и должны увидеть что-то интересное. В общем, это известный формат, когда детские фильмы или мультфильмы нашпигованы какими-то шуточками для взрослых и мотивами, которые могут объединить и детей, и родителей. Поскольку у кинематографа есть желание исправить какой-то недостаток в прокате (а он сейчас несколько страдает), то, конечно, аудиторию надо расширять. И мне кажется, что это правильный способ объединять семьи для похода в кинотеатр. Зачем ходить одному или вдвоем? Нужно ходить впятером.

— Что лучше — отрываться от реальности, погружаясь в соцсети или в сказочные фильмы?

— Наверное, все-таки полезнее смотреть хорошие фильмы, в том числе не только сказочные. Можно и спектакли смотреть, и книжки читать. Хотя иногда можно и соцсети полистать, когда нет сил на что-то другое. Я считаю, что исключать это из жизни не надо. Я иногда тоже люблю полистать какие-нибудь кулинарные рецептики.

— Недавно вы вернулись с фестиваля «Театральные сезоны» в Норильске, куда летали вместе с мужем. Как вас там встретили? Что особенно запомнилось?

— Норильск — город суровой природы. Там, в общем-то, практически всегда холодно. Но надо сказать, что в Норильске живут очень теплые люди. Я была там во второй раз и снова ощутила эту теплоту. Встречали нас просто замечательно, вкусно кормили. Зрители и аплодировали, и плакали, и смеялись. Поэтому я очень рада, что удалось снова посетить Норильск. А запомнилось, безусловно, то, что нас отвезли на экскурсию. Это была даже не экскурсия, а погружение на рудодобывающий завод. Мне там все показали. Я даже освоила профессию ламповщицы. Долго объяснять, но это серьезная, хорошая, очень ответственная роль на рудодобывающем заводе.

close Виктор Хориняк и Александра Урсуляк во время съемок сериала «Последний богатырь. Наследие» START

— Любите ли вы путешествовать с супругом? Как он вас поддерживает во время совместных поездок на гастроли?

— Конечно, я очень люблю путешествовать с мужем. Он меня вообще всегда поддерживает, не только во время совместных поездок, а просто по жизни.

— В этом году ваш младший сын Владимир пошел в первый класс. Как прошел первый месяц учебы? Какие у ребенка эмоции в связи с такими переменами в жизни?

— Мы постарались заранее подготовиться к первому классу, и поэтому в прошлом году он уже ходил в эту же школу в нулевой класс. Поэтому, в общем, сильно ничего не поменялось, и даже ребята остались прошлогодние. Как мне кажется, ему очень нравится учиться, все пока хорошо.

— Интересуются ли ваши дети сценой и кинематографом как потомки творческой династии?

— По поводу продолжения династии — мне кажется, что нет абсолютно такой цели, поддерживать какую-то династию. Каждый человек должен жить и заниматься тем, что ему нравится. Хотя дети, конечно, интересуются, ходят в театры и смотрят кино, как и все.

— Определились ли старшие дети, с чем хотят связать жизнь?

— Этот вопрос очень непростой, и мне кажется, что человеку вообще крайне трудно определиться с тем, что он по-настоящему хочет делать. Раньше очень часто подгоняли людей. Закончив школу, нужно было обязательно тут же определиться, куда ты хочешь. И вообще, в детстве часто спрашивали: «Кем ты хочешь стать?» Сейчас тенденция все-таки изменилась, есть время подумать и не спешить, как-то открыть себя, почувствовать себя, немножко узнать этот мир. Мне кажется, что не надо торопиться, и я своих детей не тороплю.

— Вы говорили, что планируете накопить на свадьбу и пожениться в окружении внуков. Не возникало ли у вас с мужем неудобств из-за того, что не состоите в официальном браке? Супругу тоже не принципиально быть женатым? В обществе много предрассудков по этому поводу...

— Для меня все-таки важнее сама суть отношений, а не то, как они кем-то могут быть расценены. Мне важно, что происходит в моей жизни, а не то, что кто-то об этом может подумать.

— Свадьба вашей мечты — какая она? Согласились бы вы расписаться без торжества — или для вас важно отпраздновать это событие?

— Вообще, слово «расписаться», мне кажется, отвращает от всякого желания. На мой взгляд, свадьба — это все-таки праздник. Это когда много друзей, когда все красивые, вкусная еда, хорошая погода. Я не представляю свадьбу зимой — она должна быть только прекрасным летом. Должно быть много музыки, цветов, каких-то веселых неофициальных моментов. Если можно вообще не расписываться, а просто свадьбу сыграть, то это было бы идеально.

close Актеры а съемках сериала «Последний богатырь. Наследие» START

— Сейчас на многих телеканалах проходят различные телешоу вроде «Последнего героя» и «Звезд в Африке». Хотели бы вы принять участие в таких проектах? И если да, то ради каких эмоций?

— Будучи намного моложе, лет 15 назад, я думала: «Здорово, если бы меня пригласили в подобное шоу». Но сейчас совершенно не хочу себя проверять на прочность, потому что, видимо, это уже не так интересно. Вся моя работа, этот марафон, который я «бегу», наполнен таким количеством приключений, адреналина, вызовов и проверок на прочность, что, честно говоря, в более-менее свободное время мне меньше всего хочется испытаний и приключений. Поэтому — нет, я, пожалуй, воздержусь от подобных предложений. Наверное, мне уже не хватает на это азарта.