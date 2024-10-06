Несколько клиник в Тульской области отказались делать аборты после совещания с властями

В Тульской области часть клиник отказалась делать аборты после совещания с представителями власти. Об этом сообщает «Тульская пресса».

По данным издания, недавно в регионе прошло совещание с руководителями частных медицинских центров, имеющих лицензию на проведение абортов. Как утверждают журналисты, медикам указали на необходимость исключить подобные процедуры из списка услуг клиник, и часть медучреждений отказалась от проведения абортов не по медицинским показателям.

Согласно материалу «Тульской прессы», частным центрам предложили отказаться от проведения абортов добровольно. Речь в том числе о медикаментозных процедурах на ранних сроках. Отмечается, что в государственных клиниках при этом беременность можно прервать хирургическим путем, однако врачи должны отчитываются за каждую такую процедуру.

Корреспонденты издания обзвонили медцентры, чтобы узнать о наличии услуги на данный момент. Выяснилось, что в семи из 15 клиник такую услугу уже получить нельзя. В некоторых центрах от них отказались совсем, а в других процедуру проводят только по медицинским показателям.

В конце сентября в Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам. Под этим понятием подразумевается «понуждение путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости» со стороны сотрудников органов власти, чиновников и организаций при исполнении должностных обязанностей.

5 октября стало известно, что Минздрав РФ подготовил стандарт медицинской помощи при искусственном аборте на срок до 12 недель.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, запрещающего пропагандировать бездетность.