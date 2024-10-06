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В Госдуме рассказали о задаче законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Кузнецова: запрет пропаганды чайлдфри — элемент в стратегии нацбезопасности РФ

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Shutterstock

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецовав эфире телеканала «Россия 24» заявила, что законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри станет одном из элементов реализации стратегии национальной безопасности.

По ее словам, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри однонаправленная, но в то же время отражает принцип семейной российской политики и ценности граждан.

«И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом», — пояснила Кузнецова.

Она отметила, что сейчас одной из основных задач России — борьба за нравственный и ценностный суверенитет, а также «борьба на демографическом фронте».

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала законодательно запретить в России пропаганду разводов и семейного одиночества. По ее словам, сейчас в обществе наблюдается стремление к пропаганде одиночества и отказа от традиционных семейных ценностей. Омбудсмен считает, что эта тенденция особенно опасна для несовершеннолетних.

Ранее в России остановили процесс усыновления иностранцами детей.

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