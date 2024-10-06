Израильтяне задумались об отъезде из страны из-за войны

23% израильтян думали об отъезде из страны в связи с войной на Ближнем Востоке. Об этом говорят результаты опроса Kantar Insights, передает Times of Israel.

Уточняется, что среди сторонников оппозиционных партий доля думавших об отъезде оказалась выше — 36%.

21% от тех респондентов, кто рассматривал возможность покинуть страну, изучали возможности трудоустройства за рубежом, 15% получили или пытались получить загранпаспорт или визу.

67% опрошенных отметили, что не рассматривали возможность отъезда из Израиля.

Накануне премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал мировое сообщество повлиять на Израиль, чтобы он прекратил огонь и выполнял резолюцию Совбеза ООН, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года.

В ночь на 6 октября издание The Times of Israel сообщало, что самолеты ВВС Израиля ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал Al Hadath уточнял, что несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта ливанской столицы, в то время как там продолжали выполняться рейсы, эвакуирующие людей.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее стало известно, что Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана.