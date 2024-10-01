В России появился новый инструмент для запуска продаж новостроек

Яндекс Недвижимость представила инструмент «Старт продаж», который позволит девелоперам запускать промо-кампании для новостроек. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Как уточнила руководитель сектора новостроек Яндекс Недвижимости Ирина Литвинова, одним из страхов покупателя квартиры является неправильно сделанный выбор.

«Пользователю важно видеть не только те объекты, которые есть в данный момент, но и те, что вот-вот появятся. В то же время девелоперам как никогда важно вовремя информировать свою аудиторию о запуске новых проектов», — рассказала она.

Отмечается, что новый инструмент поможет рассказать целевой аудитории о выходе нового ЖК в продажу через основные каналы сервиса. По словам Литвиновой, многочисленные рекламные каналы «Старта продаж» поддержат запуск кампании застройщика.

В сервисе объяснили, что при подключении инструмента на карточке ЖК появляется промо-баннер «Старт продаж», который ведет на список квартир, а также уникальный блок, где девелопер в формате сторис может рассказать об уникальных преимуществах нового комплекса.

Рекламные кампании в новом инструменте будут сопровождаться e-mail и push-рассылками, а также публикациями в официальном Telegram-канале сервиса.

Кроме того, «Старт продаж» позволит кампаниям проинформировать о вводе нового ЖК потенциальных клиентов, которые ранее интересовались этим комплексом на сайте Яндекс Недвижимости. Эта аудитория пользователей получит сообщения в WhatsApp, e-mail рассылку и push-уведомление о начале продаж. По результатам тестирования, инструмент дает дополнительный охват целевой аудитории и помогает получить до 56% больше звонков от потенциальных клиентов.

Инструмент поддерживается дополнительными охватными рекламными кампаниями в «Рекламной сети» Яндекса, а также публикациями в региональных Telegram-каналах и пабликах. Тестирование показало, что промо-активности потенциально помогут охватить до 92% целевой аудитории, знакомой с брендом застройщика на Яндекс Недвижимости, но не заходившей на сайт девелопера, а также привлечь туда до 6% нового трафика.