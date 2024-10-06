Российские летчики уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол

Российские летчики авиабомбой уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

По информации ведомства, переправа была уничтожена в районе населенного пункта Гороховатка в результате точного попадания авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Уточняется, что в момент, когда Воздушно-космические силы (ВКС) РФ наносили удар, транспорт украинских войск перевозил личный состав на ротацию.

6 октября Минобороны РФ также сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили танк, четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов ВСУ.

Также стало известно, что российские военные ударили по базе горючего украинских войск в районе Одессы.

Днем ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал, что российская армия создала первый «мешок» для украинской армии в районе Купянска в Харьковской области. Отмечалось, что, продолжая вести боевые действия в регионе, российские войска планируют создать неудобные условия для ВСУ и постепенно сужать «мешок».

Ранее российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов в Харьковской области и ДНР.