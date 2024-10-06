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УАЗ отказался от хромированного логотипа

Автомобили УАЗ получили новый логотип черного цвета

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российский автопроизводитель УАЗ стал ставить на свои автомобили упрощенные логотипы черного цвета. Об этом сообщает motor.ru.

После 2022 года такие значки стали вытеснять хромированное кольцо со стилизованными крыльями по бокам на линейках «Патриот», «Пикап» и «Хантер», а теперь в Ульяновске окончательно сделали ставку на лого с антихромом. Смену эмблемы связывают с удешевлением», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что у российских дилеров еще можно найти автомобили со старыми логотипами, но новые партии УАЗов идут с черными значками на решетке радиатора.

До этого стало известно, что продажи внедорожника УАЗ «Хантер» с двигателем экологического класса «Евро-5» начнутся в ноябре 2024 года.

Минимальная стоимость «Хантера» с таким мотором составляет 1,53 млн рублей, экспедиционной версии с набором внедорожного оборудования — 1,84 млн рублей.

В исполнении «Евро-5» мощность силового агрегата составляет 112 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач китайской марки BAIC. Внедорожник оборудован подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

Ранее стало известно, как подорожали в России запчасти Lada и УАЗ.

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