Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковал игрока команды Шамара Николсона, заявив, что клуб теряет с ним время, передает Metaratings.

«У Шамара Николсона недостаточный уровень мастерства для «Спартака». То же самое касается тех, кто настаивал на его приобретении», — сказал Камоцци.

В текущем сезоне Николсон провел четыре матча в Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отметился двумя забитыми мячами.

В прошлом туре «Спартак» обыграл «Ростов». Все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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