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Германия скорректировала прогноз роста экономики страны в 2024 году

Правительство Германии спрогнозировало сокращение ВВП на 0,2% в 2024 году

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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Правительство Германии скорректировало прогноз роста экономики страны, в результате чего ожидается, что ВВП ФРГ в 2024 году сократится на 0,2%. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Авторы материала отметили, что весной немецкое правительство ожидало обратной ситуации — роста ВВП на 0,3% в текущем году. Таким образом, экономика страны продолжает находиться в рецессии, а не переходит в период восстановления, подчеркнули журналисты.

Причиной подобного исхода событий авторы назвали неуверенность среди компаний и граждан. Согласно материалу, в Германии сохраняются высокие процентные ставки, из-за чего количество инвестиций снижается. При этом компании стараются проявлять осторожность из-за нестабильной экономической и геополитической ситуации.

Однако журналисты обратили внимание, что в следующем году правительство ФРГ ожидает роста ВВП на 1,1%, а в 2026 — на 1,6%.

24 сентября агентство Bloomberg сообщало, что деловые ожидания в Германии продолжают ухудшаться, усиливая опасения, что крупнейшая экономика Европы находится в рецессии без перспектив быстрого восстановления. На тот момент индекс делового климата Ifo снизился до 86,3 с 86,8, что ниже прогнозируемого значения 86,4.

Ранее стало известно, что немецкая промышленность оказалась на грани коллапса.

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