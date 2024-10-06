В Минобороны подтвердили удар по сухогрузу с западными боеприпасами ВСУ в Одессе

Минобороны РФ официально сообщило, что ракетный комплекс «Искандер-М» ударил по месту разгрузки контейнеровоза с западными боеприпасами в порту «Южный» Одесской области.

Также в ведомстве сообщали, что российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы.

До этого председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что в субботу вечером, 5 октября, в Одессе был атакован сухогруз.

Накануне вечером мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе. Первые посты об атаке БПЛА на город чиновник опубликовал около 23:00. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах. По его словам, в опасности Пересыпский, Киевский и Приморский районы города. «Страна.ua» cо ссылкой на местные паблики написала о сильном взрыве и прилете в городе.

Ранее украинская разведка заявила о подрыве машины начальника охраны ЗАЭС.