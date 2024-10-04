Запад отказался от «плана победы» Зеленского. Что дальше?

Для Украины военное противостояние с Россией, похоже, окончательно зашло в тупик. Последнее дипломатическое турне Владимира Зеленского, призванное всколыхнуть поддержку Украины на Западе, не принесло прорывов. И будущее конфликта теперь под большим вопросом.

До сих пор надежды украинского руководства крутились вокруг «плана победы». Название документа говорит само за себя — это стратегия Киева по победе над Россией из четырех или пяти не до конца понятных пунктов. Во всяком случае, именно под таким соусом Зеленский ездил презентовать ее в США на прошлой неделе.

Правда, на этапе переговоров выяснилось, что Украина и Запад имеют совершенно разные представления о том, как должна выглядеть стратегия. Американцы и европейцы ожидали, что Киев представит им четкое видение победы и прочертит дорожную карту по его достижению. Вместо этого украинцы привезли список «хотелок», которые должны выполнить США и ЕС, чтобы Киев мог вести переговоры с более сильных позиций.

Зеленский настаивал, что выполнение всех пунктов вкупе с операцией в Курской области и разрешением наносить удары по России дальнобойным оружием помогут склонить чашу весом в пользу Украины.

Впрочем, как говорят западные инсайдеры, увиденное абсолютно не впечатлило зарубежных коллег украинского лидера. Часть пунктов они сочли повторением уже многократно высказанных просьб, которые не привносят ничего нового в текущую динамику конфликта. А некоторые предложения на Западе вовсе посчитали опасными. В частности, это касается ударов по России.

В итоге «плану победы» сказали четкое «нет», а Зеленский уехал из США без надежд завершить конфликт на своих условиях. Западные СМИ уже пишут, что он остался один на один с Россией и внутренними проблемами. Но так ли это и есть ли у Украины альтернативы?

Со слов Зеленского, свой «план Б» у Киева действительно есть — продолжать воевать, как сейчас, в условиях ограниченной западной помощи и с опорой на внутренние ресурсы. Очевидно, что в таком случае Украине придется вставать в защитную позу и терпеть. Вопрос в том, как долго терпеть и для чего?

Можно попробовать дождаться смены политической конъюнктуры на Западе. Например, после ноябрьских выборов к власти в США придет Камала Харрис, ее администрация займет более решительную позицию по отношению к украинскому конфликту, а вслед за Америкой потянутся европейцы.

Еще может прилететь «черный лебедь», из-за которого Россия сама собой рухнет. Такое развитие событий маловероятно и сложнопрогнозируемо, но на Украине его ждут как минимум с декабря 2023 года.

Иными словами, самая реалистичная цель «плана Б» — это дожить до начала следующего года, а потом решить, что делать дальше. На это Украине должно хватить ресурсов. Зеленский укрепил власть, приструнив парламентскую оппозицию, удалив недоброжелателей из вертикали власти и лишив Запад рычагов влияния на себя. ВСУ испытывают хронический кризис, но до обвала фронта дело не доходит. В украинском социуме растет разочарование политикой властей, но идти на компромиссы с Россией большинство по-прежнему не желает. Так что субъективно у Киева есть «жирок» на перспективу в год-два.

Здесь Зеленскому главное правильно оценить ситуацию и не упустить момент для принятия решения. Ведь если политическая конъюнктура не выправится, а «черные лебеди» не прилетят, тогда украинским властям придется искать ответы на сложные вопросы.

Как купировать упадочные настроения в украинском обществе? Как заставлять ВСУ приносить новые победы, когда костяк мотивированных ветеранов выбивается, а ему на замену приходят деморализованные и плохо обученные «мобики»? Что делать с курской операцией, которая со временем превращается в «чемодан без ручки»? Чем компенсировать очевидно недостаточные поставки из-за рубежа? Как мотивировать Запад оставаться в игре «столько, сколько потребуется»?

Это еще не полный список проблем, которые придется решать Зеленскому. И далеко не факт, что результатом мытарств не станет «позорный» мир с Россией, который сейчас так категорично отвергают на Банковой. Напротив, высока вероятность, что если Киев затянет с принятием решения о переговорах, его мирный договор станет еще «позорнее».

И тут мы подходим к третьему варианту. А что если не выжидать наступления лучших условий и начать переговоры прямо сейчас? Запад такое решение наверняка поддержит — там все больше приходят к мысли, что лавочку пора прикрывать, и ради этого даже придумали формулу «территории в обмен на НАТО». Украинскую общественность, за редким исключением, такой вариант, вероятно, тоже устроит.

Но он может не понравится России. Я уже как-то писал, что главная цель Кремля на Украине — это не территориальные завоевания, а начало стратегического диалога с Западом, результатом которого станет блок на расширение НАТО на восток. На Западе и на Украине это пока не признают, либо они совершенно искренне не понимают мотивацию Кремля. Но если там всерьез настроены на диалог, то интересы Москвы придется учитывать. Иначе любая мирная инициатива с той стороны будет обречена на провал.

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