«Эта карта будет бита». Что ожидает ВСУ спустя два месяца вторжения в Курскую область Полковник Ходаренок: россияне заждались изгнания ВСУ из Курской области

6 октября исполняется два месяца со вторжения частей и соединений Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Бои в Курской области еще продолжаются. Как развивались события в прошлом и каков прогноз на ближайшее будущее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В настоящее время боевые действия в Курской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения, своеобразной дуге, которая очерчивает захваченные ВСУ территории.

Атаки и контратаки происходят в районах населенных пунктов Свердликово, Любимовка, Ольговка, Кремяное, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Черкасская Конопелька, Плехово.

Противник не прекращает попыток прорвать оборону российских войск в направлении Веселое — Глушково. Но каких-либо существенных изменений в начертании переднего края в Курской области на данный момент времени так и не произошло.

Захват ВСУ части территории Курской области стал возможен явно вследствие недооценки боевых возможностей противника. Считалось, что украинские войска, понеся в предыдущий период боевых действий значительные потери в личном составе, вооружении и технике, в значительной степени утратили свой наступательный потенциал. Практика показала, что подобные выводы были несколько преждевременными. Оценивая способности неприятеля, надо всегда исходить из того, что он обладает ими, пока не представилась возможность убедиться в обратном.

Высказывалась и версия, что российское командование на этом направлении располагало данными о подготовке противником вторжения, наблюдало за концентрацией частей и соединений неприятеля в приграничных районах, докладывало о надвигающейся опасности, но никаких мер местными начальниками принято так и не было. Впрочем, каких-либо официальных подтверждений подобной версии со стороны военного ведомства так и не было.

Расчеты Киева не оправдались

Но и неприятель результатом своего наверняка внезапного и для себя успеха воспользовался далеко не в полной мере. Казалось бы, в первые дни вторжения противнику надо было учесть в своих интересах некоторое замешательство в рядах российских частей на этом направлении, ввести в сражение вторые эшелоны, резервы, и стремительно, без оглядки на фланги, продвигаться по направлению к Курчатову и Курску.

Обстановку в пользу ВСУ кардинальным образом могли бы переломить тактические вертолетные десанты в составе двух десантно-штурмовых бригад, выброшенных в районах городов Курчатов и Курск. Но у Вооруженных сил Украины не оказалось ни вторых эшелонов, ни резервов, ни достаточного количества транспортно-десантных вертолетов. Словом, всего того, что требуется для успешного ведения современных наступательных операций.

По этим причинам результат вторжения в Курскую область для Вооруженных сил Украины можно оценить как успех не более чем тактического плана, не имеющий каких-либо долговременных последствий для хода и исхода вооруженного конфликта.

Безусловно, определенные плюсы для ВСУ в плане поднятия боевого духа на первом этапе боев в Курской области отмечались. Но если не поддерживать эти настроения новыми успехами в боях и сражениях, первоначальный положительный эффект сравнительно быстро исчезает. Собственно говоря, так и произошло на практике — фронт ВСУ откровенно сыпется на других направлениях проведения СВО, украинская армия сдает один населенный пункт за другим, и радостные настроения в ВСУ после вторжения в Курскую область давно сошли на нет.

Не оправдались и расчеты украинского военно-политического руководства на то, что наступательные действия ВСУ приведут к ослаблению активности ВС РФ на других направлениях и заставят командование российской армии прибегнуть к масштабным перегруппировкам войск, сил и средств.

Таким образом, удерживаемую ВСУ в настоящее время российскую территорию в Киеве склонны рассматривать как возможный политический козырь на гипотетических мирных переговорах. Но, скорее всего, к тому времени (если это произойдет на самом деле), в Курской области уже не останется ни одного солдата ВСУ. Так что и эта карта будет бита.

Уроки курских событий

В качестве одного из важных уроков курских событий следует отметить следующее. В любом вооруженном конфликте очень важно иметь стратегические резервы для решения подобных, как правило, внезапно возникающих задач. Они должны быть дислоцированы в местах, позволяющих им легко выдвинуться к месту кризиса как своим ходом, так и с помощью всех видов транспорта. Подобные резервные соединения и объединения не должны представлять собой вновь сформированные структуры из военнослужащих, призванных из запаса и не имеющих боевого опыта.

Способ создания стратегических резервов (на третий год СВО) может быть только один – вывод с переднего края частей и соединений на отдых и доукомплектование, понесших в предыдущих боях потери не более 20-25 процентов от штатной численности. Затем необходимо в установленные сроки подобные полки, бригады и дивизии доукомплектовать до штатов военного времени личным составом, произвести дообеспечение вооружением, военной техникой (только новейшей, с предприятий промышленности), пополнить материальными средствами.

Личный состав, не имеющий боевого опыта, отправленный на доукомплектование в подобные части и соединения, быстро войдет в строй, находясь среди обстрелянных бойцов. Только введение в сражение подобных резервов может привести к кардинальным переменам на переднем крае.

К слову говоря, товарищ Сталин уделял огромное внимание формированию и оперативному предназначению стратегических резервов. У него под рукой в нужный момент времени могли быть одна-две воздушных армии, одна-две танковых армии, до десятка общевойсковых объединений. Иногда генералиссимус располагал и целыми резервными фронтами. Этот опыт Верховного главнокомандующего ВС СССР периода Великой Отечественной войны не устарел и сегодня.

В качестве вывода можно сказать следующее — цели ВС РФ в Курской области остаются прежние – разгромить противника, выйти на линию государственной границы, перенести боевые действия на территорию противника. И наши граждане, надо сказать, уже откровенно заждались подобных известий из этого региона.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).