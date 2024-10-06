Мостовой рассказал, отменит ли он стажировку в «Спартаке» из-за попадания в больницу

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой заявил, что не будет отменять стажировку в московском «Спартаке», несмотря на попадание в больницу, передает Sport24.

«Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До нее еще есть время. Я не передумал туда идти. Все в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает», — сказал Мостовой.

Футболиста экстренно прооперировали из-за камня в почках.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой заявил о готовности возглавить «Оренбург».