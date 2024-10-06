Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся

Референдум по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане признали состоявшимся. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на информацию ЦИК республики.

Предварительная явка по состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени) составила 51,77%. На данный момент участие в референдуме приняли более 6 млн 339 тысяч человек.

«Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в голосовании», — заявила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

Референдум начался 6 октября. Организаторы подсчитали, что на 10 тысячах 325 избирательных участках должны проголосовать не менее 12 млн граждан. Казахстанцы должны ответить на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). Итоги голосования опубликуют в СМИ с 7 по 12 октября. Более 12 тысяч граждан Казахстана зарегистрировались за границей для голосования на референдуме.

Ранее Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.