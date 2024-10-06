Над тремя регионами РФ сбили четыре украинских дрона. Военная операция, день 956-й

⚡️Минобороны сообщило, что ночью дежурные средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника над Воронежской, Курской и Белгородской областями.
Признанный в РФ иноагентом блогер Максим Кац подал кассационную жалобу на приговор Басманного суда Москвы о его заочном лишении свободы на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 года он опубликовал на YouTube дискредитирующий российскую армию ролик с ложной информацией об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Кац не признал свою вину.
❗️По данным The Washington Post, Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления страны в НАТО.
Президент страны Владимир Зеленский представил свой «план победы» более недели назад, но нужной ему реакции не получил. Журналисты WP предположили, что во время встречи в Германии мнение Запада по этому поводу может измениться, однако в срочном порядке Украину в НАТО, скорее всего, принимать не будут.