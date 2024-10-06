Над тремя регионами РФ сбили четыре украинских дрона. Военная операция, день 956-й

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❗️По данным The Washington Post, Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления страны в НАТО.

Президент страны Владимир Зеленский представил свой «план победы» более недели назад, но нужной ему реакции не получил. Журналисты WP предположили, что во время встречи в Германии мнение Запада по этому поводу может измениться, однако в срочном порядке Украину в НАТО, скорее всего, принимать не будут.