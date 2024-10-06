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Политика

Над тремя регионами РФ сбили четыре украинских дрона. Военная операция, день 956-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 956-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
МО РФ сообщило, что над Воронежской, Курской и Белгородской областями сбили четыре украинских БПЛА. В Одессе произошла серия взрывов. The Washington Post выяснил, что Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления страны в НАТО. РИА Новости передало, что блогер Максим Кац* (признан в РФ иноагентом) обжаловал заочный восьмилетний приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:31

08:26

⚡️Минобороны сообщило, что ночью дежурные средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника над Воронежской, Курской и Белгородской областями.

08:21

Признанный в РФ иноагентом блогер Максим Кац подал кассационную жалобу на приговор Басманного суда Москвы о его заочном лишении свободы на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 года он опубликовал на YouTube дискредитирующий российскую армию ролик с ложной информацией об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Кац не признал свою вину.

08:16

08:12

❗️По данным The Washington Post, Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления страны в НАТО.

Президент страны Владимир Зеленский представил свой «план победы» более недели назад, но нужной ему реакции не получил. Журналисты WP предположили, что во время встречи в Германии мнение Запада по этому поводу может измениться, однако в срочном порядке Украину в НАТО, скорее всего, принимать не будут.

08:06

«Страна.ua» сообщила о ночной серии взрывов в Одессе.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 956-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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