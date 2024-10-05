«Задержали и лупили»: военного блогера «Тринадцатого» скрутили в родном городе

В Ставрополье задержали скандально известного военного блогера «Тринадцатого». Он воевал в Донбассе после Майдана, ездил с ЧВК в Сирию, участвовал в СВО, куда сбежал из-под домашнего ареста. Прятался в бункере от розыска, надеясь, что «с Донбасса выдачи нет». После возвращения мужчины в родной город его задержали прямо на главной площади. По одной из версий, у блогера нашли наркотики.

Известного под псевдонимом «Тринадцатый», блогера и участника СВО Егора Гузенко задержали в его родном ставропольском городе Новопавловск. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, записав видео из местного отделения полиции.

«Задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили...

Можете, ребята, все приходить [к ОВД]... Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город!» — громко говорит блогер на видео.

Спустя несколько часов Гузенко выложил еще две записи, на которых обратился к подписчикам и попросил «вытащить» его, если у кого-то есть такая возможность. При этом призвал действовать только в рамках закона, а не штурмовать участок. Также мужчина извинился за то, что «вас всех так подставил» и «попался». По словам «Тринадцатого», он остается в отделении без связи и даже без шнурков, которые, видимо, отобрали в целях безопасности после задержания.

Воровал гуманитарку, стрелял в наркомана: в чем обвиняли «Тринадцатого»

Причины задержания Гузенко публично не раскрывает. Точно известно, что его взяли на главной площади Новопавловска, где сегодня отмечали День города. В интернет попало видео задержания, на котором Гузенко повалили на землю, окружили и удерживали несколько мужчин, включая сотрудников в полицейской форме. Сам блогер при этом истошно кричит и матом ругается на окружающих. На площади в это время продолжается праздник, играет музыка, выступает ведущий.

По одной версии, полиция посчитала, что мужчина находится под воздействием наркотиков, и попросила пройти медосвидетельствование, но он отказался. В кармане подозреваемого нашли сверток с неизвестным веществом , после чего его доставили в отделение и завели административное дело по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических веществ). По другой, местным жителям не понравилось, что Гузенко пришел на площадь в маске, и они обратили на это внимание полиции.

«Правоохранители несколько раз попросили снять убор, чтобы не тревожить людей — в ответ Гузенко набросился с кулаками. Его пришлось задержать», —

интерпретирует события Telegram-канал Mash.

Так или иначе, при этом «Тринадцатый» находится в международном и федеральном розыске из-за старой драки. Какой именно, версии снова расходятся.

Сейчас СМИ пишут, что речь идет об инциденте летом 2021 года, когда Гузенко выстрелил мужчине в лицо светошумовым патроном из аэрозольного пистолета. Блогер утверждал, что заступился за женщину, на которую напал наркоман (по неподтвержденным данным, потерпевший через несколько лет действительно умер от передозировки). В момент конфликта и сам «Тринадцатый» был нетрезв. В результате на Гузенко завели дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Однако ранее журналисты писали, что оно не получило развития, потому что пострадавший в итоге не дал показания. Но уже спустя несколько месяцев в том же Петербурге Гузенко повздорил с компанией кавказцев и снова стрелял в воздух светошумовыми патронами. По его словам, «Тринадцатого» задержала и побила полиция, а он «в знак протеста» устроил дебош в участке и разнес «полдежурки». На мужчину завели дело о хулиганстве с применением предметов в качестве оружия и отправили под домашний арест.

Сейчас сторонники Гузенко подчеркивают, что его якобы отправили под домашний арест из-за стычки с наркоманом, а не после драки с кавказцами.

Вскоре после начала СВО блогер срезал электронный браслет и сбежал на фронт, в Херсон (о чем открыто писал в своем канале), его объявили в розыск.

Отдельно обвинения против «Тринадцатого» выдвигала основательница АНО «Женский фронт», журналистка Анастасия Кашеварова. Она заявляла, что Гузенко ворует деньги, которые собирает в своем канале на гуманитарную помощь, и, якобы, на самом деле никогда не воевал, хотя рассказывает иное. Кашеварова также писала, что в 2017 году «Тринадцатый» недолго работал в ЧВК «Вагнер», откуда его выгнали, потому что он за деньги «сливал» журналистам внутренние видео наемников из Сирии (сам блогер отрицал любую связь с «Вагнером»).

«Никогда не был штурмовиком, охранял палаточный городок в тыловой зоне, а потом рассказывал что где-то бился – рембо комнатный... Очень любит фотографироваться с героями-ополченцами, с героями СВО, и с чужим оружием... Выдает себя за того, кем не является, вводя массу народа в заблуждение», — возмущалась Кашеварова.

«Он так и не вырос»

Из открытых источников известно, что Гузенко 30 лет. После школы отслужил в ВДВ и устроился на работу охранником объектов «Черномортранснефти», трижды был женат, имеет трех детей. В молодости дружил с правыми радикалами, которые «не совсем хорошо относились к мусульманам». Его давние знакомые описывали журналистам «Тринадцатого» как человека, который пытался примкнуть к разным компаниям, но нигде не находил себе места, и будто бы «так и не вырос».

«Он мечется между всеми, постоянно влипает в передряги... Очень любит внимание и активно его к себе привлекает»,

— делились подруги Гузенко.

По словам Тринадцатого, впервые он приехал воевать в Донбасс в возрасте 20 лет, в 2015 году, потому что не хотел «все пропустить». Признавался, что было страшно, и со временем все больше, вплоть до панических атак. Был контужен, награжден медалью ДНР за боевые заслуги перед республикой и другими знаками отличия региона. В 2016 году дважды был осужден . Один раз за попытку провезти через границу гранату, которую «забыл» в рюкзаке (получил четыре года условно и штраф), второй — за пьяный угон машины «у кавказцев» (отсидел полгода в колонии-поселении).

«Мне этой экскурсии [в колонию] на всю жизнь хватило. Увидел, как и что в колонии делается, и как невиновные люди туда попадают. Возвращаться туда желания нет», — вспоминал «Тринадцатый».

По словам знакомых, в нетрезвом состоянии Гузенко «вообще не отдает себе отчета». Поддерживающие его сейчас Telegram-каналы тоже признают несдержанный характер и импульсивность блогера.

На фоне сегодняшнего задержания некоторые сторонники «Тринадцатого» подчеркивают, что он десять лет воевал против Украины, но на самом деле в 2018 году Гузенко вернулся в тыл. Потерял место охранника из-за конфликта с начальством, пил и «депрессовал», жил в разных городах. На три месяца в составе ЧВК ездил в Сирию, но и оттуда был вынужден уехать после ссоры с командованием. Подрабатывал в разных сферах, от вышибалы до каскадера в кино, даже снялся в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

После начала СВО стал развивать свой канал, сейчас у него более 300 тыс. подписчиков. В какой-то момент спецоперации ушел с передовой и стал жить в бункере в Донбассе, посвящая все время блогу. Много и резко критиковал власти России, потом удаляя эти посты. На родину долго не возвращался из-за риска уголовного преследования.

«Как с Дона выдачи нет, так и с Донбасса», — пояснял «Тринадцатый».