Эзотерик Кадони заявил, что наказание за порчу и привороты только привлечет к ним внимание

Предложение ввести уголовную ответственность за гадания, порчи и привороты может повысить интерес к теме и укрепить мысль о существовании таких явлений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил эзотерик и телеведущий Влад Кадони, комментируя идею депутата Госдумы Александра Спиридонова ввести уголовное наказание для подобных услуг.

«Я не совсем уверен в том, что в этом вопросе достаточно доказательной базы. Отсюда вытекает слишком большое поле для злоупотреблений со стороны людей, которые просто захотят свести счеты через суд. Все же такие понятия, как порча, гадания и привороты — часть культуры. Они вне бытовой или материальной сферы. Нужно ли доводить дела до судов в этом вопросе? Тем более, что мы пока остаемся светским государством. На мой взгляд, такие заявления, законы или проекты больше повысят интерес к этой теме, а также на придание значимости. В головах многих обывателей может возникнуть простая схема: «если порча и приворот запрещены законодательно — значит, они точно есть и работают». Дальше это приведет лишь к формированию черного рынка», — сказал он.

Кадони добавил, что зачастую желание навести порчу на человека или сделать приворот не влечет за собой никаких действий.

«С точки зрения психологии, подобного рода намерения, как правило, ими и остаются, а также помогают личности пережить острую фазу конфликта. Но дальше мысли это никуда не идет. Почти все понимают, что такие вещи — большой грех, и не готовы его брать на душу. Нужно ли это регулировать законодательно? На мой взгляд, нет», — пояснил он.

До этого депутат Спиридонов заявил в эфире телеканала «Спас», что порчи, гадания и привороты — это серьезные вмешательства в чужую жизнь. Он считает, что необходимо ввести уголовное наказание за подобные услуги, так как их можно расценивать как попытку нанесения ущерба.

Ранее врач из Москвы отдал 1,7 млн рублей гадалке в попытке приворожить свою знакомую.