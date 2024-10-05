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В Подмосковье две армрестлерши сразились с несколькими десятками мужчин

Okko воплотил в жизнь сцену из нового сериала про богатыршу Марью

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Пресс-служба Okko

Профессиональные спортсменки Римма Хананова и Вероника Коршунова сразились в армрестлинге с несколькими десятками мужчин. Состязание состоялось в аутлете «Внуково» и было приурочено к премьере сериала «Последний богатырь. Наследие» в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом сообщили в пресс-службе стримингового сервиса.

В Okko сообщили, что решили воплотить в жизнь сцену из первой серии проекта, в которой богатырша Марья с легкостью побеждает богатыря Финиста.

«Заметим, что даже в сказке богатырь потом испытывает горючую обиду на то, что проиграл женщине, что уж говорить об обычных земных мужчинах, которые просто ехали на шопинг», — рассказали организаторы состязания.

В Okko отметили, что некоторым участникам было тяжело смириться с тем, что представительницы «слабого пола» тоже могут обладать богатырской силой.

«Но, к счастью, к другим видам единоборств в адрес организаторов и промоутеров мужского пола никто из них на эмоциях не прибег — ограничились устной оценкой происходящего», — уточнили в онлайн-кинотеатре.

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