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Яндекс Маркет запустил новое бизнес-направление с товарами известных марок

В Ultima Яндекс Маркет представлено более 250 тысяч товаров

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Пресс-служба Яндекс Маркета

Яндекс Маркет представил новый проект Ultima, в котором можно найти товары известных марок и нишевые бренды, многих из которых нет в России, сообщает пресс-служба маркетплейса

На данный момент в Ultima представлено более 250 тыс. товаров, которые выбирали стилисты, байеры и другие эксперты индустрии.

Ultima Яндекс Маркет сотрудничает с официальными магазинами, дистрибьюторами и байерами, среди которых KM20, Leform, Babochka, Studio Slow и другие. Всего в Ultima уже представлено более 650 брендов одежды, обуви, аксессуаров, техники и других товаров, среди которых Prada, Balenciaga, Mui Mui и другие.

Все товары этих брендов находятся в разделе Ultima и отмечены бейджем «U».

Также пользователи Ultima от Яндекс Маркета могут воспользоваться премиальным сервисом, с помощью которого можно не только приобрести товары с доставкой «по клику», но и вернуть их курьеру в удобное время, если что-то не подошло — с этим поможет персональный менеджер. Для пользователей сервиса увеличили срок возврата товара до 28 дней вместо стандартных 14 в рознице. Покупателям доступна выделенная линия службы поддержки, чтобы задать любые вопросы.

Сервис Ultima уже доступен для жителей Москвы, в будущем планируется запуск в Санкт-Петербурге.

Что касается товаров, размещать их смогут продавцы с высоким рейтингом, в ассортименте которых оригинальные товары и бренды, отобранные экспертами Ultima. Для включения товаров в Ultima продавец должен подать заявку и пройти отбор.

Как отметили в Яндекс Маркете, новый сервис позволит продавцам привлечь новую аудиторию.

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