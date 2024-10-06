Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат объяснил важность регулирования работы медицинских блогеров

Кирьянов заявил, что регулировка работы медблогеров важна для жизни россиян

close
Depositphotos

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что законопроект о регулировании работы медицинских блогеров является важным. Его слова передает «Лента.ру».

Кирьянов отметил, что если блогер хочет давать медицинские советы людям, тогда он должен получит на это лицензию.

«Чтобы обезопасить себя от негативного влияния на здоровье, стоит остерегаться заходить на западные онлайн-площадки. На них обилие противоправного контента. Например, его много на YouTube и Discord. Под влиянием такого контента человек может нанести серьезный вред своему здоровью», — сказал он.

Известно, что каждый пятый россиянин выступает против врачей-блогеров, тогда как 12% считают медицинский блогинг знаком экспертности. Согласно исследованию Calltouch, подписчики медицинских блогов с большей вероятностью обратятся к врачу, которого они читают в социальных сетях, так как формируется высокое доверие. Однако большинство россиян отметили, что они равнодушны к наличию активности в блоге врача, к которому они планируют обратиться (57%).

Ранее СФ одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами