Депутат объяснил важность регулирования работы медицинских блогеров

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что законопроект о регулировании работы медицинских блогеров является важным. Его слова передает «Лента.ру».

Кирьянов отметил, что если блогер хочет давать медицинские советы людям, тогда он должен получит на это лицензию.

«Чтобы обезопасить себя от негативного влияния на здоровье, стоит остерегаться заходить на западные онлайн-площадки. На них обилие противоправного контента. Например, его много на YouTube и Discord. Под влиянием такого контента человек может нанести серьезный вред своему здоровью», — сказал он.

Известно, что каждый пятый россиянин выступает против врачей-блогеров, тогда как 12% считают медицинский блогинг знаком экспертности. Согласно исследованию Calltouch, подписчики медицинских блогов с большей вероятностью обратятся к врачу, которого они читают в социальных сетях, так как формируется высокое доверие. Однако большинство россиян отметили, что они равнодушны к наличию активности в блоге врача, к которому они планируют обратиться (57%).

Ранее СФ одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах.