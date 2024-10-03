Уникальная корона из белого золота и бриллиантов: названа «Мисс Россия — 2024»

Вечером 5 октября в Подмосковье в концертном зале «Барвиха Luxury Village» завершился финал национального конкурса «Мисс Россия — 2024» — победу в нем одержала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Вместе с титулом она получила уникальную корону, выполненную из белого золота с бриллиантами, сапфирами, рубинами и жемчугом — одну из самых дорогих в истории конкурса. Также Валентине вручили денежный приз в размере 1 млн рублей.

За ее внешней красотой скрывается не менее впечатляющий внутренний мир. Валентина увлекается балетом, спортом и ведет здоровый образ жизни. Ее любимая книга — «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а из фильмов ей ближе всего «Коко до Шанель». Девушка, по собственному признанию, мечтает стать врачом.

На конкурсе также определили второе и третье места. Первой вице-мисс стала Ирина Миронова из Тольятти, второй вице-мисс — Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Конкурс «Мисс Россия» традиционно объединяет ярких представительниц всех регионов страны, и победа в нем открывает двери на мировую сцену. Валентина Алексеева теперь вступает в ряды тех, кто будет бороться за звание самой красивой женщины планеты. Она представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября.

Как проходил конкурс «Мисс Россия 2024» — в галерее «Газеты.Ru».