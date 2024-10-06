Как киллер Саша Македонский снова и снова сбегал. И почему он может быть до сих пор жив 30 лет назад на Петровско-Разумовском рынке со стрельбой схватили легендарного киллера 1990-х

6 октября 1994 года на одном из московских рынков разыгралась кровавая драма. При проверке документов был задержан один из самых легендарных киллеров 1990-х — Александр Солоник, он же Саша Македонский. При задержании Саша Македонский убил трех человек, но и сам был ранен охранником рынка — ветераном-афганцем. Как Македонский стал наемным убийцей, как сбегал из тюрем и куда он пропал — в материале «Газеты.Ru».

«Убейте меня!»

6 октября 1994 года на рынке возле станции метро «Петровско-Разумовская» в Москве милиционеры случайно задержали известного в криминальных кругах киллера — Александра Солоника (он же Саша Македонский) из курганской ОПГ. Он пришел на рынок, чтобы встретиться с одним из своих земляков, Алексеем Мониным.

По стечению обстоятельств, именно в тот день на рынке милиция проводила, как писала газета «Коммерсантъ», «обычный профилактический рейд». Милиционеры задержали для проверки документов Солоника, Монина и еще нескольких человек. Их отвели в комнату милиции на рынке. Но у киллера сдали нервы. Он выхватил из кармана пистолет Glock-17 и начал стрелять в правоохранителей. Монин тоже достал оружие и открыл огонь.

Смертельные ранения получили два оперативника и один из охранников рынка.

close Оружие, которое нашли при обыске дачи Солоника Из материалов оперативно-розыскных мероприятий/«Криминальная Россия»

Сбежавшему из комнаты милиции Монину удалось затеряться в толпе, а Солоник рванул в сторону железнодорожных путей. На бегу он застрелил еще одного милиционера. Остановить киллера смог охранник рынка, ветеран войны в Афганистане. Он выхватил пистолет из кобуры убитого милиционера и первым же выстрелом уложил Солоника на землю.

Истекая кровью и теряя сознание, он закричал: «Стреляйте! Убейте меня!». Но его взяли живым.

Позднее адвокат Солоника Валерий Карышев утверждал, что киллер убил только одного милиционера, а остальные жертвы — дело рук сбежавшего Монина. Но баллистическая экспертиза установила, что три сотрудника милиции были убиты именно Солоником.

В больнице он признался в ряде «исполненных» им убийств криминальных авторитетов, а также выдал адреса квартир, где прятал оружие. Милиция нашла гранатомет, автомат АКС-74-У, мелкокалиберную винтовку с глушителем, дробовик Winchester и пистолеты: ТТ, Taurus, Glock и P-61.

Дерзкий побег

Врачи спасли Солонику жизнь, правда, он потерял почку, куда попала пуля. После операции Сашу Македонского поместили в следственный изолятор «Матросская тишина». Он продолжил признаваться в убийствах и взял на себя около 20 смертей.

Всего в деле киллера было 30 эпизодов. По словам адвокатов, он мог брать на себя громкие заказные убийства, надеясь на снисхождение суда.

СМИ сообщали, что в тюрьме Солоник предложил следователю взятку в $1 млн . «В том, что у Солоника действительно нашлись бы такие деньги, милиционеры не сомневаются», — писал «Коммерсантъ».

В заключении Солоник опасался за жизнь — его хотели убить и коллеги застреленных им милиционеров, и «братки» из конкурирующих с курганской организованных преступных группировок.

Адвокат Карышев вспоминал, что его клиент, находясь в СИЗО, как-то сказал ему, что хорошо бы снять фильм о его похождениях, «самый крутой триллер, которому позавидовали бы даже в Голливуде». Однако сценарий решил не писать — сказал, что в конце фильма «ему вынесут смертный приговор».

close Петровско-Разумовский рынок Александр Яковлев/ТАСС

А через несколько месяцев Александр Солоник сбежал. Сотрудник СИЗО Сергей Меньшиков, которого подкупили друзья киллера, пронес альпинистский шнур длиной 25 метров, а также пистолет и патроны. Из СИЗО они выбрались вдвоем, открыв ключами пять дверей и спустившись по тросу с крыши. При этом других охранников на месте не было.

Ранивший его на Петровско-Разумовском рынке ветеран-афганец примерно тогда же сообщил милиции, что за ним следят неизвестные. Ему выделили милицейскую охрану.

Сам киллер скрылся в неизвестном направлении. Его объявили в международный розыск. А сержанта Сергея Меньшикова убили в 1995 году в Афинах.

Начало и конец Саши Македонского

Он родился в Кургане в 1960 году, в семье железнодорожника и медсестры. Занимался вольной борьбой, учился в строительном ПТУ, был отчислен за игру в карты. Служил в Группе советских войск в Германии танкистом. Имел успехи в спортивной стрельбе. Роста был невысокого — 165 см.

В 1983 году поступил на службу в милицию — патрульным. Но в 1985 году был уволен за дискредитацию звания милиционера, его обвинили в четырех изнасилованиях. По оперативным данным местной милиции, будущий наемный убийца изнасиловал несколько десятков женщин, просто заявления подали только четыре.

Суд приговорил Солоника к восьми годам исправительно-трудовой колонии. Но он сумел сбежать прямо из суда, оттолкнув конвоиров и выпрыгнув в окно. На дно залег в Тюмени, но его поймали. И добавили еще четыре года за побег. В колонии бывшего милиционера и насильника постоянно били, и он снова сбежал в 1990 году — выполз на свободу через канализационную трубу. И снова спрятался в Тюмени. Там же он совершил первое убийство, застрелив местного авторитета.

А оттуда сбежал в Москву. Там он встретился с друзьями, с которыми познакомился, когда работал в Кургане могильщиком на кладбище. Они создали одну из самых жестоких ОПГ 1990-х – курганскую.

Солоник сошелся с лидером «ореховских» Сильвестром, и когда у них начался конфликт с «бауманскими», то из карабина СКС застрелил лидера противников — Валеру Глобуса — возле ночного клуба «У Лис'са». Еще одной известной жертвой «Македонского» — потому что Солоник умел стрелять с двух рук, «по-македонски» — стал другой «бауманский» авторитет Слава Бобон. Его Солоник расстрелял из автомата на Волоколамском шоссе. Курганская ОПГ вскоре стала выполнять функции «силового крыла» для других московских бригад.

close Члены Курганской ОПГ: Андрей Колигов (во втором ряду слева), Олег Нелюбин (в центре), Виталий Игнатов (слева) Из материалов уголовного дела

Все шло хорошо для Македонского — он успешно «исполнял» недружественных воров в законе и братков, пока не попался на Петровско-Разумовском рынке. В 1995 году, после побега из «Матросской тишины», Солоник сменил фамилию и уехал в Грецию. В 1997 году его тело нашли на мусорной свалке в пригороде Афин. Вместе с ним была убита 22-летняя девушка Светлана Котова — бывшая «Мисс Россия». По версии следствия, убили киллера противники из «ореховских».

«Шоссе находилось в ложбине, окруженной лесом. В нескольких метрах от дороги полицейские и милиционеры нашли большой нейлоновый сверток. Развернув его, они увидели застывший труп Александра Солоника. Горло Саши Македонского было перетянуто веревкой».

Спустя три года криминальный авторитет Владимир Татаренков, арестованный греческой полицией, заявил — Македонский жив . А могилу Солоника на афинском кладбище кто-то уничтожил, и эксгумировать его останки, чтобы опровергнуть слова Татаренкова, стало невозможно.

У Александра Солоника остались дочь и сын. Антон Солоник рассказывал «Базе», что не стал менять фамилию — но уголовную романтику не переносит.

«Мама очень боялась, что меня затянет. Лет до двадцати я даже уважал эту касту, читал про киллеров и бандитов. Но когда взрослеешь — это улетучивается. Особенно если лично сталкиваешься с аферистами. Бандитизм всегда касается невиновных, и к этому невозможно относиться равнодушно, примеряешь на себя».