В этом году золото блестит еще ярче

В этом году инвестиции в золотой металл показали одни из самых успешных результатов по доходности среди прочих классов активов (акции, облигации, недвижимость). На прошлой неделе цена фьючерса на золото обновила исторический максимум, приблизившись к $2650 за тройскую унцию (+6% за месяц). А динамика в целом за год составила более 25% в долларовом выражении. Интересно и то, что в рублях инвесторы могли получить доходность еще больше — около 33% (причина — ослабление рубля к доллару).

Еще пару лет назад представить такую динамику было сложно. Безусловно, в этом году данные цифры очень радуют инвесторов, при этом стоит отметить, что такие результаты — скорее исключение из правил, чем системная история. Факторов несколько, первый — геополитика.

У большинства инвесторов вызывают интерес защитные активы, к которым исторически относится золото. Это характерно как для физлиц, старающихся найти наиболее безопасное место для своих инвестиций, так и для крупных фондов и даже для мировых центральных банков. Последние как раз и оказали существенное влияние на спрос на золото в период 2022-2024 год, более интенсивно включая данный актив в свои резервы. Особенно активно это делали центральные банки развивающихся стран: Индия, Турция, Китай, Россия и другие. Покупки центральными банками в объеме 1 тыс. тонн в год в период 2022-2023 года могут быть не «разовой акцией», а новой реальностью. (данные World Gold Council).

Второй фактор — монетарная политика ФРС. Две недели назад ФРС США впервые за 4,5 года снизила ставку на 50 б.п. — до 4,75-5%. На фоне последних данных по инфляции (согласно которой инфляция в стране продолжает замедляться) в июле индекс потребительских цен (ИПЦ) оказался на уровне ожиданий (0,2% м/м), индекс цен производителей (ИЦП) — ниже (0,1% м/м, базовый — 0,0%). В пресс-релизе ФРС отметила прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, что стало сигналом к переходу к более мягкой денежно-кредитной политике. Это в свою очередь окажет поддержку ценам на желтый металл.

Третий фактор — добыча золота растет медленно.

Предложение на рынке не успевает за бурно растущим спросом на металл. Капиталоемкое производство и высокая инфляция издержек заставляет золотодобытчиков с большой осторожностью подходить к новым проектам.

Эти факторы будут и дальше оказывать поддержку ценам на золото. При этом в следующие 12 месяцев рассчитывать на сопоставимый рост, который мы увидели за последний год, скорее всего, уже не стоит. В рамках текущей конъюнктуры спрос и предложение близки к балансу.

Среднегодовая доходность инвестиций в золото за последние 20 лет составляет порядка 10%, что прежде всего позволяет выполнять одну из своих основных функций — обеспечение защиты от инфляции. В силу этого актив выступает отличным инструментом для диверсификации портфеля. По моему опыту, инвесторы в среднем отдают данному классу активов долю порядка 10% портфеля. Стоит отметить, что оптимальный вес золота в портфеле будет зависеть от целей, горизонта инвестирования, а также отношения к риску.

В России на данный момент есть несколько способов инвестиции в золото. Это физическое золото (слитки, инвестиционные монеты). Из минусов здесь можно отметить ликвидность и потенциальные дополнительные издержки на обеспечение хранения и сохранности изделия.

Кроме того, существует обезличенный металлический счет (ОМС). Это банковский счет, средства с которого инвестируются в драгоценный металл.

Также бывает фьючерс на золото. Он повторяет динамику чикагского фьючерса на золото. Перед тем как работать с таким вариантом, инвестору обязательно стоит разобраться со спецификой работы с фьючерсными контрактами.

Еще один способ — биржевое золото. Валютная пара GLD/RUB инструмент купли-продажи золота за рубли с расчетами завтра на биржевом рынке драгметаллов Московской биржи. На мой взгляд, этот вариант — один из самых удобных, поскольку можно отметить высокую ликвидность и минимальные издержки для инвестора.

И последнее — акции золотодобытчиков. Они не предполагают прямой привязки к цене золота, а подходят для инвесторов лояльных к риску и готовых инвестировать в бизнес. Компания «Полюс-Золото» — одна из лидеров по добыче золотого металла в России и наиболее интересная идея среди торгуемых акций золотодобытчиков по соотношению риск-доходность.