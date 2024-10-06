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Крупная авария затруднила движение на МКАД

Массовая автомобильная авария парализовала движение на МКАД

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Depositphotos

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Одна из машин опрокинулась.

«На внешней стороне 103 км МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В районе ДТП образовался затор. В ведомстве призвали автомобилистов искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Дагестане фура Volvo, перевозящая древесину, попала в ДТП.

Дорожная авария случилась ночью 4 октября на трассе АстраханьМахачкала на въезде в село Калиновка Тарумовского района. 37-летний водитель фуры не справился с управлением, и она съехала на обочину, где опрокинулась на полицейский автомобиль Škoda Octavia. Проблесковые маячки были включены.

Затем фура сбила инспектора ДПС, который стоял у патрульного автомобиля, и 36-летнего водителя «КАМАЗа» — на мужчину составляли протокол.

Ранее сообщалось, что слепой водитель врезался в автомобиль бойца ММА в Дагестане.

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