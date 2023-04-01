«Не думаю, что это произойдет в этом году». Генерал США оценил планы Киева по возвращению Крыма

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ вряд ли смогут к 2024 году выбить российскую армию и вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Он добавил, что это «очень, очень сложная – но не невозможная военная задача». В Госдепе ранее заявили, что Киев может попытаться вернуть утраченные территории «не военным путем».

Войска Украины скорее всего не смогут в 2023 году оттеснить российскую армию и вернуть утраченные Крым и Донбасс. Об этом в интервью изданию Defense One заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, в этом году», — сказал он.

Милли добавил, что вернуть утраченные территории и выйти к границам 1991 года, как того желает украинский президент Владимир Зеленский — «очень, очень сложная военная задача». При этом американский военачальник выразил мнение, что «это не невозможно».

«Я не говорю, что это невозможно сделать. Я говорю, что это крайне сложная задача. Но это их [властей Украины] цель. Они, безусловно, имеют на это право, это их страна», — сказал генерал армии Милли.

Вашингтон ценит территориальную целостность Украины, заявил 24 марта госсекретарь Энтони Блинкен. При этом, добавил он, Киев «самостоятельно определяет свои действия», но «для возвращения территорий есть и <…> иные, не военные способы».

В декабре глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев «вернет территории» комбинированным путем – сочетая дипломатию и военную силу.

«Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — сказал он.

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В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «будет только за», если ему предложат «способ деоккупации Крыма невоенным путем».

«Если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени»,— сказал украинский президент в разговоре с Financial Times. По его словам, если Киев не сможет вернуть утраченные территории, то «война окажется замороженной».

Глава Крыма Сергей Аксенов впоследствии прокомментировал заявления Зеленского о планах вернуть полуостров под контроль Украины. «Уверен, надо продолжать «замес» украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей», — написал российский политик в своем Telegram-канале.

close 100% Константин Михальчевский/РИА «Новости»

16 февраля американская газета Politico сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон не подталкивает Украину к возвращению Крыма. Власти США, по словам источников, опасаются, что возможное наступление украинской армии на полуостров станет пересечением «красной линии» для Москвы. Госсекретарь полагает, что это может привести к более масштабному ответу со стороны России.

По словам двух источников газеты, присутствовавших при разговоре, Блинкен дал понять, что США «не считают мудрым шагом попытку вновь занять Крым в данный момент», хотя госсекретарь и не сказал об этом прямо.

Два других собеседника издания не увидели в словах Блинкена таких суждений. Они рассказали, что госсекретарь назвал определение направлений ударов ВСУ делом Украины, а не США. По их мнению, Блинкен «был больше открыт к потенциальным действиям Украины в отношении Крыма».

«В целом идея заключалась в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как будут развиваться события дальше», — констатировал один из источников Politico.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенных там референдумов, на которых 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, ряд стран Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва не раз подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. В 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил: «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт».