Папа Римский призвал отказаться от идеологии вендетты на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня по всем фронтам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Понтифик отметил, что 7 октября исполнится год с момента нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. По его словам, этот инцидент повлек «разрушительные военные действия», от которых страдает палестинское население.

Франциск подчеркнул, что все нации имеют право на мир и безопасность. При этом их суверенитет должен гарантироваться диалогом, а не войной, добавил папа Римский.

«Обращаюсь к международному сообществу, прошу положить конец идеологии вендетты, чтобы не повторялись атаки, такие, как совершил Иран несколько дней назад, что может привести к еще более обширной войне в регионе», — сказал Франциск.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры ливанского движения «Хезболла».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее премьер Ливана призвал надавить на Израиль для прекращения огня.