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Стало известно о пострадавших при пожаре в Каспийске

SHOT: трое спасателей пострадали при пожаре на торговой базе в Каспийске

Трое спасателей пострадали в результате пожара на торговой базе ПИР в Каспийске. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что все пострадавшие — сотрудники 10-й пожарной части. Один спасатель госпитализирован с ожогами, двоим оказана помощь на месте.

Пожар в выставочном центре «Каспий Экспо» начался днем 6 октября. По данным Telegram-канала Mash Gor, пламя охватило секции с бытовой техникой и оптовую точку продажи мягких игрушек.

До этого в Алтайском крае загорелись скирды льна, площадь пожара составила порядка одного квадратного километра. Отмечается, что пожар был локализован спасателями МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров.

Ранее на Кубани загорелось хранилище с тоннами гороха.

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