В Ливане отложили начало учебного года

Начало учебного года в школах Ливана отложили до 4 ноября на фоне непрекращающихся ударов Израиля по стране. Об этом сообщил министр образования Аббас аль-Халяби, его слова передает телеканал Al Jadeed.

«Учеба в госшколах, колледжах и училищах начнется 4 ноября», — сказал он.

В ночь на 6 октября издание The Times of Israel сообщало, что самолеты ВВС Израиля ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал Al Hadath уточнял, что несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта ливанской столицы, в то время как там продолжали выполняться рейсы, эвакуирующие людей.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что сотни европейцев покинули Ливан после начала операции Израиля.