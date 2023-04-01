Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест. У монастыря начались драки

На наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла завели уголовное дело на Украине. Ему вменяют «пособничество России, разжигание межнациональной розни и проклятия в адрес президента Украины». Ранее Павел пригрозил Зеленскому «карой небесной» за изгнание из лавры служителей Украинской православной церкви.

Сотрудники СБУ вручили уведомление об открытии уголовного дела наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Об этом со ссылкой на заявление самого владыки сообщает ТАСС.

«Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение [обвинение] <...> Сейчас в моем доме пройдут обыски. Я не виновен и прошу ваших молитв», — сказал Павел собравшимся прихожанам и журналистам, стоя возле ворот лавры. Он добавил, что «ему дали домашний арест».

По словам митрополита, сотрудники СБУ, вручая ему уведомление, заявили, что он обвиняется «в пособничестве России, разжигании межрелигиозной розни и что проклинал президента».

Павел отрицает обвинения – по его словам, он «никого не проклинал, только сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки».

Сейчас вокруг лавры собрались украинские силовики, проводящие обыск в одном из корпусов, где живет Павел; также пришли сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и их противники — прихожане канонической УПЦ.

Украинское издание «Вести» сообщило, что возле лавры уже «начались первые провокации, полиция разнимает протестующих». По данным СМИ, сторонник ПЦУ «схватил монаха УПЦ, драку удалось разнять».

«У стен лавры собирается все больше людей, как с одной стороны, так и с другой», — добавили в издании.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал заключение Павла под домашний арест подтверждением «беззакония украинской власти», его слова передает РИА Новости.

Изгнание из лавры

30 марта на YouTube митрополит Павел опубликовал видеообращение к властям. Он пригрозил Зеленскому «карой небесной» за изгнание служителей из лавры.

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — заявил наместник лавры.

10 марта дирекция историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении бессрочной аренды объектов с канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП) и предписала монахам покинуть территорию до полуночи 30 марта.

Митрополит назвал действия дирекции незаконными, монахи отказались покидать лавру. Кроме того, они подали иск, требуя у суда оспорить права заповедника на территорию монашеской обители.

В то же время кабинет министров Украины отменил распоряжение правительства от 2013 года о передаче в пользование УПЦ Киево-Печерской лавры.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в Православную церковь Украины — ПЦУ.

31 марта советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк охарактеризовал УПЦ как «гнойник, который нужно зачистить». Он подчеркнул также, что у Киева был «уникальный шанс» сделать это в первые месяцы конфликта.

«Мне кажется, этот уникальный шанс, когда можно было бы вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых 3-6 месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически «зачистить», — сказал Подоляк в интервью «24 каналу».

По его мнению, сейчас провести такую «зачистку» уже гораздо сложнее, но «это не значит, что невозможно».

Власти страны должны «достаточно жестко пройти по этому пути», и в итоге здесь должна остаться лишь одна «каноническая» церковь, подчеркнул советник.

«УПЦ будет терять все возможности влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно уезжать в российские города и там чем-нибудь заниматься. А на Украине будет только ПЦУ», — заключил Подоляк.

Зеленский заявил, что, если Киево-Печерскую лавру передадут ПЦУ, это станет «еще одним шагом к укреплению духовной независимости» Украины и способом защититься от «московских манипуляторов религией».