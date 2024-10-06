Кировчанка несколько месяцев издевалась над дочерью-первоклассницей

Жительница Нововятского района города Кирова признана виновной в истязании дочери, женщина несколько месяцев избивала ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, жительница Кирова систематически издевалась над дочерью-первоклассницей. В течение нескольких месяцев женщина избивала семилетнюю дочь.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении кировчанки было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее пенсионерка из Башкирии истязала беременную дочь и внуков и пыталась сжечь дом.