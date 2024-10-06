Госдума обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам

Председатель комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ГД обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Аксакова, депутаты обсуждают предложенное Банком России повышение лимита страхового возмещения до 2 млн рублей по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трех лет.

Депутат добавил, что регулятор также предлагает увеличить сумму страховки по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях более трех лет — до 2,8 млн рублей. Страховое покрытие счетов эскроу в свою очередь может вырасти до 30 млн рублей, чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье.

Аксаков обратил внимание, что на первый взгляд незаметные изменения соответствуют задаче защиты сбережений россиян.

В марте стало известно о планах Центробанка повысить привлекательность долгосрочных вкладов и безотзывных сберегательных сертификатов для граждан с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.

Увеличение лимита страхового возмещения, как ожидается, будет распространено не только на долгосрочные вклады, но и на безотзывные сберегательные сертификаты — новый инструмент, запуск которого анонсировал президент России Владимир Путин. По его словам, сертификаты позволят гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет под более высокий процент, при этом депозиты будут застрахованы государством до 2,8 млн рублей.

Ранее инкассаторы попросили Центробанк о реорганизации отрасли.