Сколько должны учиться школьники — 10 или 11 лет?

Владимир Мединский предложил сократить сроки обучения в школе. Оказалось, что 11 классов — это «непозволительная роскошь» и надо бы школьные годы чудесные «спрессовать». Да и не только школьные — и в университетах программу можно будто бы уплотнить. В Кремле оценили инициативу как предложение к экспертной дискуссии. А раз дискуссия, тут же посыпались комментарии. Высказались разные чиновники. Шустрые социологи поспешили измерить народные настроения. Мнения, как водится, разделились.

Однако, если ориентироваться на результаты опросов, у идеи больше противников, чем сторонников. Так, 61% россиян считают, что программы обучения сокращать нельзя, 27% не видят ничего плохого в том, чтобы срезать один или два школьных года, остальные затруднились с ответом. Любопытно, что поддерживает идею ускорения обучения чаще молодежь (видимо, какой-то процент в этой группе приходится на старшеклассников, которым страсть как надоело сидеть за партами). Среди представителей старшего поколения, многие из которых учились как раз 10 лет вместо нынешних 11, наоборот, больше тех, кто не хочет ничего ускорять и «спрессовывать». Что до экспертов, то одни уверяют, что ничего менять не нужно, потому что дело не только в объеме получаемых знаний, но и в сроках психологического созревания школьников, а другие утверждают, что мы и правда не можем позволить себе долго учиться, мир, дескать, изменился, игнорировать это просто невозможно.

А я, как водится, не с теми и не с этими. Не вхожу я и в те 12% неопределившихся да сомневающихся. Напротив, я со всей уверенностью могу заявить: возможны самые разные варианты, но все зависит от условий воплощения этих вариантов в жизнь. Мне близка философия долгого, вдумчивого образования, но, кажется, его успешность исчисляется не годами. И то, что мы наблюдаем сейчас, — точно не оно.

Нынешняя школа — это, наоборот, бешеный бег, дичайшая суета. При этом спешка совершенно бессмысленна.

Знаете, как во время пожара: все мечутся, машут руками, орут — и все не по делу. При этом действительно можно спокойно, вообще никуда не торопясь, освоить школьную программу и за 10, и за 9 лет — вопрос организации.

Организация — это режим и структура. В современной школе есть проблемы и с тем, и с этим. Режим — это расписание. Мы сегодня имеем неоправданно растянутые учебные дни с огромным количеством длинных перемен, во время которых дети не отдыхают, а подвергаются шумовой пытке и риску быть покалеченными проносящимся табуном первоклашек. Понятно, что большие перемены нужны для обеда, понятно, что детям необходимо двигаться и выплескивать энергию. Но школы должны быть организованы так, чтобы пообедать все успевали максимум за две перемены, а для активного отдыха существовали отдельные игровые зоны. В школах, в которых учится в 1,5-2 раза больше детей, чем они могут вместить, устроить это все практически невозможно.

Что до структуры, то с ней тоже беда. Куча предметов, программы которых бесконечно, как вселенная, расширяются, без видимой пользы, пропасть внеурочных курсов, никак не связанных с предметной частью, бессмысленные классные часы, непонятные добровольно-принудительные мероприятия. Зачем все это? Только не надо про воспитание! Воспитывают и литература, и история, и даже математика с физикой. Воспитание — это всегда пример. И какой пример предпочтительнее: педагог, отлично знающий свой предмет, настоящий профессионал или замотанный «специалист широкого профиля», который и трудовик, и классрук, и что-то абстрактное духовно-нравственное по наспех скроенной методичке толкнуть тоже может?

И вот еще вопрос: предлагая сократить школьное образование, нам на самом деле предлагают что? Предлагают ли нам отказаться, например, от странных курсов с непроизносимыми названиями типа ОРКСЭ, ОДНКНР, ОБЗиР, РМГ и прочих «Разговоров о важном», которые на самом деле все про одно и то же и каждый ни про что? Предлагают ли нам вернуть в берега музыку и ИЗО, раз уж историю живописи изучать подростки так и не начали, а Чайковского даже восьмиклассники по-прежнему путают с Чуковским? Сдается мне, что план какой-то другой. Сдается мне, что из школы и правда скорее Дарвина выкинут, чем откажутся от нового профориентационного курса «Россия — мои горизонты», призванном донести до детей, что в стране не хватает рабочих и всех уже заждались в колледжах. А музыку с ИЗО еще и расширить могут: надо же когда-то исполнять хиты Газманова и Шамана и рисовать открытки на все случаи жизни.

Скажут, нагнетаю. Но ведь идеологи очередной оптимизации образования и сами своих целей не скрывают. И покушаются они не только на школы, но и на систему среднего специального и высшего образования, из-за одного, в общем, соображения: некогда, дескать, рассусоливать, работать надо, производство поднимать, а у нас дефицит кадров.

Тут, конечно, еще непонятно, откуда у сторонников идеи учиться поменьше уверенность, что, выпустившись из школы в 15-16 лет, человек определится с профессией.

Ведь в этом возрасте из школ уходят и сейчас — идут в колледжи. Причем нередко профессии выбирают не те, к которым лежит душа, а просто закидывают документы куда возьмут. Что интересно, доля выпускников колледжей, не работающих в будущем по специальности, существенно превышает процент таких же не нашедших себя выпускников вузов. Может, все же правы психологи: за пару «лишних» лет в головах подростках проясняется и в 17-18 лет их решения становятся более осознанными.

Прекрасной иллюстрацией несвоевременности жизненного выбора является, кстати, моя личная история. Я поняла, что хочу быть филологом, по нынешним меркам довольно рано — в 15 лет. Ирония, однако, заключалась в том, что к тому времени я уже год как училась в совершенно не интересном мне архитектурно-строительном колледже. Поступила туда под давлением родителей в 14 (так рано, потому что мое поколение перескакивало через четвертый класс). Диплом строителя, как вы, наверное, уже догадались, мне не пригодился в жизни ни разу, а вот знания, полученные в университете, я использую каждый день.

Да, конечно, все разные. Кто-то и правда взрослеет быстрее сверстников. И если человек вырос, все про себя понял, определился с образом будущего, тухнуть за партой в 11 классе, повторяя прописные истины, — то еще испытание. Но никто, в общем, не мешает тем редким умникам окончить школу экстерном, чтобы полететь скорее за новыми, уже профильным, знаниями. Но и спешить в общем-то незачем. Да и некуда. Вся эта история про изменившийся мир — она ведь тоже довольно сомнительная. То есть он, конечно, изменился, он вообще меняется каждый день. Но, кажется, не так, как нам хотят это преподнести. Вот уж времени у нас точно вагон — благо, не в каменном веке живем со средней продолжительностью жизни в 30 лет. Все всё успеют: и вдумчиво выучиться, и хорошо поработать.

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