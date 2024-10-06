Лерчек сменила адвоката на фоне дела о подложных документах

Адвокат Катя Гордон во время прямой трансляции в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась от ее услуг.

По словам Гордон, Лерчек не хочет видеть ее своим защитником, так как боится публичности. В разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой адвокат объяснила, что должна была вступить в дело в качестве общественного защитника по договоренностям с блогершей. Ради этого юристка отказалась от многих планов, к примеру от отдыха в Турции.

Как отметила Гордон, Лерчек отказалась от ее услуг без предупреждения и в самом суде.

«Я считаю, что единственное, в чем неправа Лерина семья, это то, что они не сказали мне этого заранее. Я бы совершенно спокойно, уважая их позицию, ушла. Для меня это был очень неприятный момент, когда я бескорыстно отдалась ее защите полностью», — поделилась адвокат.

Как отметила Гордон, теперь она жалеет, что публично огласила ситуацию.

3 октября Чекалину и ее бывшего супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Ранее Лерчек не признала вину по делу о подложных документах.