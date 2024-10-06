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Папа Франциск объявил о предстоящем назначении новых кардиналов

Папа Франциск объявил о предстоящем 8 декабря назначении 21 нового кардинала

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск объявил, что 8 декабря возведет в кардинальское достоинство 21 деятеля Римско-католической церкви. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Папы, назначение новых кардиналов «демонстрирует неразрывную связь между престолом Петра и отдельными Церквями по всему миру».

Папа Франциск заявил, что кардиналы представляют разные страны мира, включая Японию, Алжир, Иран, Филиппины, Кот- Д«Ивуар и Индонезию.

Папа Римский Франциск проводит 6 октября молитву за мир к Деве Марии. Об этом он объявил ранее во время обращения к верующим на мессе по случаю открытия очередной генеральной ассамблеи Синода епископов. Понтифик призвал всех посвятить день молитве и посту 7 октября, в годовщину начала конфликта на Ближнем Востоке. Папа Римский неоднократно призывал к перемирию на Ближнем Востоке. 30 сентября во время мессы в Брюсселе Франциск выразил обеспокоенность обострением конфликта в регионе и призвал к немедленному прекращению огня.

Ранее в Бельгии вызвали посла Ватикана после слов папы Римского об абортах.

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