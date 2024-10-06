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Премьер-министр Словакии назвал причину продолжения конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине продолжается из-за позиции Запада

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Radovan Stoklasa/Reuters

Украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что сейчас на Украине друг с другом сражаются представители славянского народа. При этом европейские государства «значительно поддерживают» такое положение вещей, чего глава словацкого правительства понять не в силах.

«Мое мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше. <...> Война на Украине продолжается лишь потому, что твердо поддерживается западными странами. Каждый думает, что через Украину поставит русских на колени», — сказал Фицо.

Но, как отметил премьер-министр, в реальности русофобия не приносит государствам Запада никаких результатов. В связи с этим он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.

В августе 2024 года Фицо в своих социальных сетях сообщил, что в октябре правительства Словакии и Украины проведут переговоры по вопросам урегулирования конфликта. Тогда же глава кабинета министров республики отметил, что антироссийская риторика не приносит успехов ни Киеву, ни странам — членам Европейского союза (ЕС).

Ранее Фицо оценил шансы кандидатов в президенты США завершить конфликт на Украине.

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