В добровольческом корпусе попросили отпустить экс-мэра Сочи Копайгородского

Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило попросил отпустить из СИЗО экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского под свое наблюдение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Командование войсковой части ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части», — говорится в нем.

Из документа также следует, что за июль — сентябрь 2024 года чиновник подарил корпусу два квадроцикла и прицепы к ним, «необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач».

Отмечается, что Копайгородский 23 августа был представлен руководством части к госнаграде «3а отвагу» за проявленные боевые отличия.

В мае он сложил с себя полномочия мэра Сочи и ушел на СВО, где стал заместителем начальника штаба бригады боевого управления добровольческого корпуса «Князь Владимир». Спустя три месяца экс-мэра задержали в воинской части, где он проходил службу.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

После отставки экс-мэра задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.